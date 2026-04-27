U17 nam và nữ Việt Nam đồng loạt săn vé dự World Cup 2026 tại giải châu Á Tháng 5/2026 trở thành cột mốc lịch sử khi cả hai đội tuyển U17 nam và nữ Việt Nam bước vào vòng chung kết châu Á với mục tiêu giành suất tham dự World Cup.

Tháng 5/2026 hứa hẹn là thời điểm bùng nổ của bóng đá trẻ Việt Nam khi cả hai đội tuyển U17 nam và nữ cùng ra quân tại vòng chung kết châu Á. Đây không chỉ là đấu trường cấp châu lục mà còn là cơ hội chiến lược để bóng đá Việt Nam hiện thực hóa giấc mơ góp mặt tại World Cup ở cả hai giới trong cùng một lứa tuổi.

U17 Việt Nam hướng tới vé dự World Cup sau giải U17 Đông Nam Á. Ảnh: VFF.

U17 nam Việt Nam: Toàn lực cho tấm vé tứ kết lịch sử

Đội tuyển U17 nam Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình đầy thử thách tại vòng chung kết U17 châu Á 2026 vào ngày 6/5. Thử thách đầu tiên của các cầu thủ trẻ là cuộc đối đầu trực tiếp với U17 Yemen. Đây được xem là trận đấu bản lề, quyết định trực tiếp đến khả năng cạnh tranh ngôi đầu của đội nhà.

Lịch thi đấu của U17 nam Việt Nam vô cùng khắc nghiệt với mật độ thi đấu dày đặc. Sau trận mở màn, đội sẽ chạm trán đối thủ mạnh nhất bảng là U17 Hàn Quốc vào ngày 10/5, trước khi kết thúc vòng bảng bằng cuộc đọ sức với U17 UAE vào ngày 13/5. Theo quy định từ AFC, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào tứ kết và đồng thời sở hữu luôn tấm vé danh giá tham dự U17 World Cup 2026.

U17 nữ Việt Nam: Thử thách cực đại tại đấu trường châu lục

Song song với các đồng nghiệp nam, đội tuyển U17 nữ Việt Nam cũng bước vào chiến dịch châu Á với quyết tâm cao độ. Trận ra quân của các cô gái trẻ sẽ diễn ra sớm hơn vào ngày 1/5, gặp đối thủ đầy duyên nợ U17 nữ Thái Lan. Sau đó, đội sẽ lần lượt đối đầu với chủ nhà U17 nữ Trung Quốc vào ngày 4/5 và U17 nữ Myanmar vào ngày 7/5.

Lộ trình đến với World Cup của bóng đá nữ có phần khắt khe hơn so với nam. Để giành suất dự U17 World Cup nữ 2026, U17 nữ Việt Nam bắt buộc phải vượt qua vòng bảng (dành cho hai đội dẫn đầu hoặc đội đứng thứ ba có thành tích xuất sắc nhất) và tiến sâu vào vòng bán kết của giải đấu. Đây là bài toán khó đòi hỏi sự đột phá về chiến thuật và bản lĩnh thi đấu trước các cường quốc bóng đá nữ khu vực.

Cú hích cho hệ thống đào tạo trẻ

Việc cả hai đại diện U17 nam và nữ cùng góp mặt tại vòng chung kết châu lục cho thấy sự tiến bộ đồng đều của bóng đá trẻ Việt Nam. Đây là kết quả của quá trình đầu tư dài hạn vào lứa cầu thủ sinh sau năm 2009. Nếu thành công trong việc săn vé World Cup, bóng đá Việt Nam sẽ tạo ra một cú hích lớn, khẳng định vị thế trong công tác đào tạo trẻ tại châu Á, đồng thời xây dựng nền tảng vững chắc cho đội tuyển quốc gia trong tương lai.