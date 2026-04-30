U17 nữ Việt Nam đấu Thái Lan: Phá dớp lịch sử để hiện thực hóa giấc mơ World Cup Thầy trò HLV Okiyama Masahiko bước vào trận ra quân then chốt tại bảng A giải U17 nữ châu Á 2026 với mục tiêu giành điểm trước đối thủ truyền kiếp Thái Lan.

Vào lúc 14h30 chiều ngày 1/5, U17 nữ Việt Nam sẽ chính thức bắt đầu hành trình tại vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026 bằng cuộc đối đầu trực diện với U17 nữ Thái Lan. Diễn ra tại Tô Châu, Trung Quốc, đây được coi là trận cầu "6 điểm" mang tính chất bản lề, quyết định trực tiếp tới khả năng vượt qua vòng bảng và xa hơn là tấm vé tham dự World Cup của các cô gái áo đỏ.

Thử thách từ 'kỵ rơ' và điều kiện thời tiết khắc nghiệt

Lịch sử đối đầu đang là rào cản tâm lý lớn nhất đối với đoàn quân của HLV Okiyama Masahiko. Trong 5 lần chạm trán gần nhất tại các giải đấu chính thức, các thế hệ U17 nữ Việt Nam đều phải nhận thất bại trước Thái Lan. Việc phá vỡ cái dớp "kỵ rơ" này là nhiệm vụ tiên quyết nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp.

Các cô gái U17 nữ Việt Nam tập luyện tại Tô Châu, Trung Quốc. Ảnh: VFF.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, thời tiết tại Tô Châu cũng là một thách thức không nhỏ. Đội tuyển phải thi đấu dưới cái lạnh 11 độ C, sự thay đổi nhiệt độ đột ngột so với Việt Nam đòi hỏi các cầu thủ phải có sự thích nghi nhanh chóng về mặt thể lực và trạng thái thi đấu.

Toán tính cho tấm vé World Cup lịch sử

Giải U17 nữ châu Á 2026 có sự góp mặt của 12 đội tuyển, chia làm 3 bảng. Theo quy định của Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC), hai đội nhất, nhì mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ tiến vào tứ kết. Đặc biệt, 4 đội bóng lọt vào bán kết sẽ giành suất chính thức đại diện cho châu lục tham dự U17 World Cup nữ diễn ra tại Morocco.

Nằm tại bảng A cùng chủ nhà Trung Quốc, Thái Lan và Myanmar, U17 nữ Việt Nam đang đối mặt với cục diện rõ ràng. Với sức mạnh vượt trội, U17 nữ Trung Quốc được dự báo sẽ chiếm ngôi đầu bảng. Do đó, vị trí nhì bảng sẽ là cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa Việt Nam và Thái Lan. Một kết quả khả quan trong ngày ra quân sẽ tạo ra lợi thế cực lớn trước khi đối đầu với Myanmar và đội bóng chủ nhà.

Sự chuẩn bị bài bản từ chuyến tập huấn Nhật Bản

Để hiện thực hóa mục tiêu lần thứ hai góp mặt tại giải đấu cấp châu lục và săn vé World Cup, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã có sự đầu tư mạnh mẽ. Lứa cầu thủ U17 hiện tại đã trải qua nhiều đợt tập trung dài hạn, đặc biệt là chuyến tập huấn chất lượng cao tại Nhật Bản.

Thông qua các trận giao hữu với những đối thủ có thể chất và kỹ thuật tốt, các học trò của HLV Masahiko đã cải thiện đáng kể về tư duy chiến thuật cũng như bản lĩnh trận mạc. Ban huấn luyện kỳ vọng những trải nghiệm quốc tế này sẽ giúp các cầu thủ trẻ tự tin triển khai lối chơi pressing và kiểm soát bóng trước người Thái.

Trong bối cảnh hiện tại, một trận hòa trước Thái Lan có thể xem là mục tiêu an toàn để duy trì quyền tự quyết, nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, U17 nữ Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để hướng tới một chiến thắng lịch sử, mở toang cánh cửa tiến vào vòng knock-out.