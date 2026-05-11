U17 nữ Việt Nam dừng bước tại tứ kết châu Á 2026: Lời chia tay đầy kiêu hãnh Thất bại 0-2 trước U17 nữ Úc chính thức khép lại giấc mơ dự World Cup của U17 nữ Việt Nam. Dù trắng tay về tỷ số, thầy trò HLV Masahiko Okiyama đã viết nên một trang sử mới.

Hành trình lịch sử của đội tuyển U17 nữ Việt Nam tại giải vô địch châu Á 2026 đã chính thức dừng lại sau thất bại 0-2 trước đối thủ vượt trội U17 nữ Úc. Kết quả này đồng nghĩa với việc tấm vé tham dự World Cup trẻ vẫn là mục tiêu dang dở, nhưng những gì các cô gái áo đỏ thể hiện tại Tô Châu xứng đáng nhận được những lời khen ngợi chân thành nhất.

3 phút định đoạt số phận trận đấu

Đối đầu với một ứng cử viên vô địch có lợi thế hình thể vượt trội, huấn luyện viên Masahiko Okiyama đã chủ động triển khai lối chơi phòng ngự lùi sâu. Trong hơn 20 phút đầu trận, sự xuất sắc của thủ thành Trần Thị Cẩm Mỹ đã giúp U17 nữ Việt Nam đứng vững trước những đợt hãm thành liên tiếp từ Frideriki Karaberis và Leyla Hussein.

Tuy nhiên, bước ngoặt xảy đến ở phút 28 khi hàng thủ áo đỏ để lộ khoảng trống nhỏ. Frideriki Karaberis tận dụng pha bóng lộn xộn trong vòng cấm để dứt điểm cận thành mở tỷ số. Khi tâm lý các cầu thủ trẻ còn chưa kịp ổn định, U17 nữ Úc đã tung đòn trừng phạt thứ hai. Phút 31, từ đường kiến tạo của Claire Corbett, Leyla Hussein dứt điểm lạnh lùng vào góc xa, nhân đôi cách biệt chỉ trong vỏn vẹn 3 phút.

Nỗ lực không ngừng nghỉ và những sự điều chỉnh chiến thuật

Bước sang hiệp hai, ban huấn luyện U17 nữ Việt Nam lập tức thực hiện những thay đổi nhân sự khi Trương Yến Linh và Nguyễn Thị Thanh Lâm được tung vào sân. Đội hình áo đỏ bắt đầu đẩy cao và tổ chức những pha phối hợp sắc nét hơn, tạo ra sức ép ngược trở lại lên phần sân đối phương.

Điểm sáng lớn nhất thuộc về tiền đạo Nguyễn Thị Minh Ánh với những pha bứt tốc đầy nội lực và lối di chuyển năng nổ. Phút 75, Minh Ánh đã ở rất gần bàn thắng rút ngắn tỷ số khi cú đánh đầu hiểm hóc của cô sau quả tạt từ cánh của Thanh Lâm đi chệch cột dọc trong gang tấc. Dù thi đấu đầy cố gắng, nhưng điều kiện mặt sân Tô Châu khá dày đã phần nào cản trở khả năng ban bật bóng ngắn vốn là sở trường của các cô gái Việt Nam.

Thống kê trận đấu U17 Việt Nam vs U17 Úc

Thông số U17 Việt Nam U17 Úc Tỷ số chung cuộc 0 2 Cầu thủ ghi bàn - Karaberis (28'), Hussein (31') Vòng đấu Tứ kết giải U17 nữ châu Á 2026

Dù không thể lật ngược thế cờ trước sự già dặn của đội bóng xứ chuột túi, U17 nữ Việt Nam vẫn có quyền tự hào về chặng đường đã qua. Việc lần đầu tiên góp mặt tại vòng đấu loại trực tiếp của đấu trường châu lục là minh chứng cho sự thăng tiến vượt bậc của bóng đá nữ trẻ nước nhà. Những trải nghiệm quý báu tại giải đấu năm nay chắc chắn sẽ trở thành hành trang vững chắc để lứa cầu thủ đầy triển vọng này vươn xa hơn trong tương lai.