U17 nữ Việt Nam giật lại 1 điểm kịch tính trước Thái Lan ở phút 90+2 Bàn thắng muộn của Thanh Lam giúp U17 nữ Việt Nam cầm hòa Thái Lan 2-2 trong trận ra quân kịch tính tại vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026.

Trong một trận đấu đầy cảm xúc tại bảng A vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026, U17 nữ Việt Nam đã cho thấy bản lĩnh kiên cường khi giật lại 1 điểm từ tay đối thủ duyên nợ Thái Lan. Bàn thắng ở những giây bù giờ cuối cùng không chỉ mang về kết quả hòa 2-2 mà còn đẩy truyền thông xứ chùa vàng vào trạng thái hụt hẫng sau màn trình diễn áp đảo nhưng thiếu tập trung ở hàng thủ.

U17 Nữ Thái Lan đánh rơi chiến thắng vào phút chót. Ảnh: FA Thailand.

Cuộc rượt đuổi nghẹt thở trong hiệp một

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U17 nữ Thái Lan đã chủ động áp đặt lối chơi nhờ khả năng kiểm soát bóng vượt trội. Sức ép liên tục được tạo ra về phía khung thành của thủ môn Cẩm My. Sau nhiều nỗ lực hãm thành, đội bóng xứ chùa vàng đã có bàn mở tỷ số ở phút 26. Mirika Sheila thực hiện cú dứt điểm chéo góc quyết đoán, không cho hàng phòng ngự Việt Nam cơ hội cản phá.

Tuy nhiên, các học trò áo đỏ không hề nao núng. Phút 35, Thu Phương tạo nên khoảnh khắc bùng nổ với siêu phẩm đá phạt hàng rào đẳng cấp, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Dẫu vậy, niềm vui của U17 nữ Việt Nam chỉ kéo dài được 2 phút. Sự lỏng lẻo trong khâu kèm người đã tạo điều kiện để Kurisara chớp thời cơ dứt điểm trong vòng cấm, nâng tỷ số lên 2-1 cho Thái Lan trước khi bước vào giờ nghỉ.

Khoảnh khắc vỡ òa ở phút 90+2

Bước sang hiệp hai, kịch bản trận đấu trở nên căng thẳng hơn khi U17 nữ Việt Nam buộc phải dâng cao đội hình tìm bàn gỡ. Trong khi Thái Lan cố gắng giảm nhịp độ trận đấu và duy trì sự chắc chắn, các cô gái áo đỏ vẫn kiên trì triển khai các phương án tấn công biên. Ngọc Ánh đã có những cơ hội rõ rệt nhưng sự thiếu chính xác trong khâu cuối cùng khiến bàn thắng chưa thể đến sớm hơn.

Khi đồng hồ điểm sang phút bù giờ thứ hai và hy vọng dường như đã cạn, Thanh Lam đã sắm vai người hùng. Tận dụng một tình huống lộn xộn trong vòng cấm đối phương, tiền đạo này đã chớp thời cơ vàng để ghi bàn ấn định tỷ số hòa 2-2. Bàn thắng muộn khiến toàn bộ đội hình U17 nữ Thái Lan sững sờ, trong khi ban huấn luyện Việt Nam vỡ òa trong hạnh phúc.

Sự tiếc nuối của truyền thông Thái Lan

Tờ Siamsport của Thái Lan không giấu nổi sự thất vọng khi mô tả đây là một trận đấu mà đội nhà đã đánh rơi chiến thắng một cách cay đắng. Nhật báo thể thao hàng đầu này nhận định: "Trận đấu diễn ra rất kịch tính, nhưng thật tiếc khi U17 nữ Thái Lan phải mất điểm đau đớn ở những phút cuối do sự lơ là của hàng phòng ngự".

Trận hòa này tiếp tục cho thấy sự tiến bộ về mặt tâm lý của bóng đá trẻ Việt Nam. Sau thành công của đội tuyển nam U17 tại giải Đông Nam Á, 1 điểm quý giá của các cô gái trẻ trước Thái Lan là minh chứng cho tinh thần chiến đấu ngoan cường, mở ra cơ hội cạnh tranh tại bảng A vòng chung kết châu lục năm nay.