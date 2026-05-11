U17 nữ Việt Nam lỡ hẹn World Cup sau trận thua 0-2 trước Australia: Nỗ lực đáng ghi nhận Thất bại 0-2 tại bán kết giải U17 nữ châu Á khiến Việt Nam mất vé dự World Cup, song tinh thần thi đấu quả cảm của các cầu thủ vẫn nhận được sự đồng cảm lớn.

U17 nữ Việt Nam đã chính thức khép lại hành trình tại giải vô địch U17 nữ châu Á sau thất bại 0-2 trước đối thủ mạnh Australia tại vòng bán kết. Dù lỡ tấm vé quý giá tham dự World Cup, màn trình diễn của các cầu thủ trẻ vẫn để lại ấn tượng mạnh mẽ và nhận được sự đồng cảm sâu sắc từ cộng đồng người hâm mộ khu vực.

Thua U17 nữ Australia 0-2, U17 nữ Việt Nam nhận được sự đồng cảm từ CĐV châu Á. Ảnh: AFC.

Hai phút định đoạt trận đấu

Bước vào trận bán kết với tâm thế cửa dưới, các cô gái Việt Nam đã nỗ lực duy trì cự ly đội hình nhằm hạn chế sức mạnh tấn công của đội bóng xứ chuột túi. Tuy nhiên, sự chênh lệch về đẳng cấp và đặc biệt là yếu tố thể chất đã sớm được Australia cụ thể hóa.

Chỉ trong vòng hai phút, từ phút 29 đến phút 31, hàng thủ Việt Nam đã hai lần phải nhận bàn thua. Frideriki Karaberis mở tỷ số ở phút 29, và ngay sau đó, Leyla Hussein nhân đôi cách biệt ở phút 31. Hai bàn thua chóng vánh đã khiến kế hoạch phòng ngự phản công của ban huấn luyện bị xáo trộn đáng kể trước khi hiệp một khép lại.

Sự chênh lệch thể hình và nỗ lực trong hiệp hai

Dưới góc độ phân tích chuyên môn, vấn đề lớn nhất của U17 nữ Việt Nam chính là sự thua thiệt về chiều cao và sức mạnh tranh chấp. Trên các diễn đàn bóng đá châu Á, nhiều cổ động viên thừa nhận rằng các cầu thủ Việt Nam dù thi đấu kỹ thuật nhưng khó lòng bù đắp được khoảng cách về thể trạng trước những đối thủ hàng đầu châu lục như Australia.

Sang hiệp hai, U17 nữ Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số. Những cái tên như Minh Ánh hay Ngọc Ánh đã có những cơ hội dứt điểm rõ rệt, nhưng sự thiếu sắc bén ở khâu cuối cùng cùng nền tảng thể lực suy giảm về cuối trận đã ngăn cản đội bóng tạo nên bất ngờ. Phía bên kia chiến tuyến, Australia với lợi thế dẫn bàn đã chủ động kiểm soát nhịp độ và chơi chậm để bảo toàn kết quả.

Cái nhìn khách quan từ người hâm mộ khu vực

Dù thất bại và lỡ tấm vé dự World Cup, thái độ thi đấu của các cô gái Việt Nam vẫn được đánh giá rất cao. Cộng đồng mạng khu vực dành nhiều lời khen ngợi cho tinh thần không bỏ cuộc của thầy trò huấn luyện viên Việt Nam. Một khán giả nhận định: "Việc dừng bước là điều đáng tiếc, nhưng Australia hoàn toàn xứng đáng với đẳng cấp vượt trội".

Thất bại 0-2 là kết quả phản ánh đúng cục diện trên sân, nhưng cũng là bài học kinh nghiệm quý giá cho lứa cầu thủ trẻ. Với kết quả này, Australia sẽ cùng U17 nữ Nhật Bản chính thức đại diện cho châu Á góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh dành cho lứa tuổi U17.