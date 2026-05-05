U17 nữ Việt Nam sáng cửa vào tứ kết châu Á; HLV Chu Đình Nghiêm rời CLB Hải Phòng Dù thất bại trước Trung Quốc, U17 nữ Việt Nam vẫn nắm quyền tự quyết vào tứ kết. Tin tức nổi bật ngày 5/5 còn có biến động trên băng ghế huấn luyện của CLB Hải Phòng và định giá của Đình Bắc.

Bóng đá Việt Nam ngày 5/5 chứng kiến những diễn biến trái chiều: từ hy vọng đi tiếp của lứa cầu thủ nữ trẻ tại đấu trường châu lục đến những biến động nhân sự quan trọng tại V-League. Dưới đây là phân tích chi tiết các sự kiện đáng chú ý nhất.

Cơ hội vào tứ kết của U17 nữ Việt Nam sau trận thua Trung Quốc

Thất bại 0-3 trước chủ nhà U17 nữ Trung Quốc tại bảng A Giải U17 nữ châu Á 2026 không làm dập tắt hy vọng của thầy trò HLV Masahiko Okiyama. Hiện tại, U17 nữ Việt Nam đang tạm xếp thứ ba với 1 điểm sau hai lượt trận. Cánh cửa vào vòng knock-out vẫn rộng mở nhờ lịch thi đấu thuận lợi ở lượt cuối.

Đội tuyển sẽ đối đầu với U17 nữ Myanmar, đối thủ được đánh giá yếu nhất bảng. Một chiến thắng đậm sẽ giúp Việt Nam có 4 điểm, tạo lợi thế lớn để cạnh tranh ngôi nhì bảng với Thái Lan. Ngay cả khi đứng thứ ba, thầy trò ông Okiyama vẫn có xác suất cao giành vé đi tiếp dưới diện một trong hai đội xếp thứ ba có thành tích xuất sắc nhất nhờ sự chênh lệch trình độ lớn ở các bảng đấu khác.

Truyền thông Trung Quốc nói gì về trận đấu?

Sau trận đấu, các trang tin lớn như Sohu và 163 đã ca ngợi sức mạnh áp đảo của đội nhà. Thống kê cho thấy U17 nữ Trung Quốc kiểm soát bóng tới 80% và tung ra 33 cú dứt điểm. Tờ Sina nhận định dù thắng 3-0, các chân sút chủ nhà vẫn cần cải thiện hiệu suất ghi bàn khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trước khung thành Việt Nam.

Thách thức về thể hình của lứa trẻ Việt Nam

Số liệu thống kê từ Vòng chung kết U17 châu Á 2026 tại Saudi Arabia chỉ ra điểm yếu cố hữu của bóng đá Việt Nam là thể chất. Với chiều cao trung bình 1,7343 m, U17 Việt Nam xếp thứ 12/15 đội tham dự, chỉ xếp trên Yemen và Myanmar.

Tiêu chí Trung bình U17 Việt Nam Xếp hạng giải đấu Đội dẫn đầu (U17 Hàn Quốc) Chiều cao 1,7343 m 12/15 1,8170 m Cân nặng 65,65 kg 11/15 73,52 kg

Sự chênh lệch này đặc biệt rõ rệt ở nhóm tiền vệ và tiền đạo cánh, nơi nhiều cầu thủ cao dưới 1,70 m, gây khó khăn lớn trong các tình huống tranh chấp tay đôi với các đối thủ Đông Á và Tây Á.

Phản ứng từ Thái Lan về mức giá của Nguyễn Đình Bắc

Thông tin tiền đạo Nguyễn Đình Bắc được định giá khoảng 8 tỷ đồng (tương đương 10 triệu Baht) và nằm trong tầm ngắm của CLB Vissel Kobe (Nhật Bản) đã gây xôn xao dư luận khu vực. Tại Thái Lan, cộng đồng mạng đưa ra nhiều quan điểm trái chiều trên tờ Krian Buriram.

Bên cạnh những lời khen ngợi cho tiềm năng của cầu thủ sinh năm 2004, không ít cổ động viên Thái Lan cảnh báo về sự khắc nghiệt của J-League. Họ dẫn chứng trường hợp của Nguyễn Quang Hải để lưu ý về thách thức thể chất và khả năng thích nghi khi cầu thủ Đông Nam Á xuất ngoại sang các nền bóng đá hàng đầu.

HLV Chu Đình Nghiêm rời ghế nóng CLB Hải Phòng

Một cú sốc trên băng ghế huấn luyện V-League khi HLV Chu Đình Nghiêm chính thức thôi dẫn dắt CLB Hải Phòng. Nhà cầm quân người Thanh Hóa sẽ tạm giữ vai trò Giám đốc kỹ thuật tại đội bóng đất Cảng trước khi chuyển sang dẫn dắt CLB Ninh Bình vào mùa giải tới.

Người kế nhiệm ông Nghiêm tại Hải Phòng là HLV Đặng Văn Thành. Việc ông Nghiêm rời đi để đến với dự án đầy tham vọng tại Ninh Bình được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng cố đô sớm trở lại vị thế ứng viên vô địch, sau khi ông đã thành công trong việc xây dựng bản sắc chơi bóng hiện đại cho Hải Phòng từ vị thế đội bóng đua trụ hạng.

Các đại diện Đông Nam Á trước thềm Asian Cup

Trong khi U17 Indonesia gặp khó khi rơi vào bảng đấu có Nhật Bản và Trung Quốc, U17 Thái Lan được kỳ vọng sẽ vượt qua U17 Tajikistan để giành vé đi tiếp. Đại diện còn lại là U17 Myanmar sẽ có trận ra quân đầy thử thách trước chủ nhà U17 Saudi Arabia trong đêm mở màn giải đấu.