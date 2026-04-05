U17 nữ Việt Nam thất thủ 0-3 trước Trung Quốc: Màn trình diễn điểm 10 của thủ môn Cẩm My Dù nhận thất bại 0-3 trước ứng viên vô địch U17 nữ Trung Quốc tại giải châu Á 2026, các cô gái trẻ Việt Nam vẫn ghi điểm nhờ tinh thần quả cảm và sự xuất sắc của thủ thành Cẩm My.

Trong trận đấu thứ hai tại bảng A giải bóng đá nữ U17 châu Á 2026 (AFC U17 Women’s Asian Cup 2026), U17 nữ Việt Nam đã phải đối mặt với thử thách cực đại mang tên U17 nữ Trung Quốc. Trước đối thủ vượt trội về mọi mặt, thầy trò HLV Masahiko Okiyama đã chọn cách tiếp cận thực dụng với sơ đồ phòng ngự nhiều lớp nhằm hạn chế tối đa sức mạnh tấn công của hạt giống số một giải đấu.

Sức ép nghẹt thở và sự xuất sắc của "người gác đền"

Ngay từ những phút đầu tiên, hệ thống phòng ngự của U17 nữ Việt Nam đã phải hoạt động hết công suất. Đội bóng áo đỏ chủ động lùi sâu, nhường hoàn toàn thế trận để bọc lót cho nhau trước những pha đánh vỗ mặt trung lộ từ các chân sút Trung Quốc. Trong bối cảnh đó, thủ môn Cẩm My đã trở thành nhân vật chính với hàng loạt pha cứu thua ấn tượng.

Đáng chú ý nhất là tình huống bay người xuất thần ở phút thứ 7, khi Cẩm My cản phá thành công một cú dứt điểm hiểm hóc, giữ vững tâm lý cho các đồng đội. Tuy nhiên, sự kiên cường của hàng thủ Việt Nam chỉ có thể đứng vững đến phút 16. Từ một tình huống phạt góc bên cánh trái, Ju Zhitong tận dụng lợi thế chiều cao để đánh đầu dũng mãnh, mở tỷ số cho đội bóng xứ tỷ dân.

Sự khác biệt về đẳng cấp và bài học quý giá

Dù bị dẫn bàn, các cầu thủ trẻ Việt Nam vẫn duy trì kỷ luật chiến thuật và cự ly đội hình chặt chẽ. Tuy nhiên, đẳng cấp khác biệt đã được cụ thể hóa ở phút 32 khi Ju Zhitong hoàn tất cú đúp bằng pha đệm bóng cận thành chính xác. Bước sang hiệp hai, kịch bản tương tự lặp lại khi U17 nữ Trung Quốc tiếp tục khai thác triệt để các tình huống bóng chết. Phút 49, Cheng Wandi dứt điểm lạnh lùng ấn định tỷ số 3-0.

Thống kê trận đấu U17 Việt Nam vs U17 Trung Quốc

Thông số U17 nữ Việt Nam U17 nữ Trung Quốc Tỷ số 0 3 Bàn thắng None Ju Zhitong (16', 32'), Cheng Wandi (49') Lối chơi chủ đạo Phòng ngự phản công Kiểm soát, bóng bổng Điểm sáng Thủ môn Cẩm My Tận dụng bóng chết

Những phút còn lại của trận đấu là quãng thời gian tôn vinh tinh thần chiến đấu của các cô gái áo đỏ. Dù thể lực suy giảm, U17 nữ Việt Nam vẫn lăn xả trong từng pha tranh chấp. Phút 84, Cẩm My một lần nữa khiến tất cả phải trầm trồ với pha đẩy bóng bằng đầu ngón tay sau cú đánh đầu sấm sét của đối phương.

Thất bại 0-3 trước một đối thủ ở trình độ hàng đầu châu lục như Trung Quốc là kết quả đã được dự báo. Tuy nhiên, màn trình diễn đầy nghị lực của các cầu thủ trẻ, đặc biệt là phong độ chói sáng của thủ môn Cẩm My, mang lại những tín hiệu lạc quan về bản lĩnh thi đấu cho bóng đá nữ Việt Nam trong các chiến dịch tương lai.