U17 nữ Việt Nam và bài toán chiến thuật trước cường địch Trung Quốc Đối đầu chủ nhà Trung Quốc tại Giải U17 nữ châu Á 2026, thầy trò HLV Okiyama Masahiko cần một đấu pháp thực dụng để bảo toàn cơ hội đi tiếp sau trận hòa kịch tính trước Thái Lan.

Vào lúc 18h30 tối nay (4/5), đội tuyển U17 nữ Việt Nam sẽ bước vào trận đấu quan trọng nhất tại bảng A Giải U17 nữ châu Á 2026 gặp đội chủ nhà U17 nữ Trung Quốc. Trong bối cảnh bảng đấu đang có sự cạnh tranh gắt gao, đây được xem là thử thách cực đại đối với tham vọng tiến sâu của bóng đá nữ Việt Nam.

Chiến thuật thực dụng sau trận hòa Thái Lan

Trận hòa 2-2 trước đối thủ trực tiếp U17 nữ Thái Lan ở ngày ra quân đã đẩy U17 nữ Việt Nam vào thế phải tính toán chi tiết từng chỉ số phụ. Hiện tại, hai đại diện Đông Nam Á đang bám đuổi sát sao trên bảng xếp hạng với cùng 1 điểm. Điều này buộc HLV Okiyama Masahiko phải ưu tiên hàng phòng ngự trong cuộc đối đầu với chủ nhà Trung Quốc.

Thay vì mạo hiểm đẩy cao đội hình tìm kiếm bất ngờ, mục tiêu khả dĩ nhất của các cô gái áo đỏ là hạn chế tối đa số bàn thua. Một hàng thủ kỷ luật và tập trung sẽ giúp Việt Nam duy trì lợi thế về hiệu số bàn thắng bại trước khi bước vào trận đấu quyết định gặp U17 nữ Myanmar ở lượt trận cuối cùng.

Sức mạnh áp đảo từ ứng viên vô địch

U17 nữ Trung Quốc bước vào giải đấu năm nay với tư thế của một ứng cử viên hàng đầu. Sức mạnh của đội bóng xứ tỉ dân không chỉ đến từ lợi thế sân nhà mà còn từ nền tảng thành tích đồ sộ tại đấu trường châu lục và thế giới.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Wang Hongliang, lứa cầu thủ hiện tại của Trung Quốc kế thừa tinh hoa từ đội hình từng gây tiếng vang tại U17 nữ World Cup 2025. Tại giải đấu đó, họ đã khuất phục cả Na Uy và Ecuador bằng lối chơi giàu sức mạnh và tốc độ, trước khi dừng bước tại vòng 16 đội trước U17 nữ Brazil. Trong lịch sử giải châu Á, Trung Quốc cũng từng có 2 lần giành ngôi Á quân và 3 lần góp mặt tại sân chơi World Cup.

Điểm tựa từ ý chí kiên cường

Lần gần nhất hai đội gặp nhau là tại vòng chung kết năm 2019, khi đó U17 nữ Việt Nam (dưới tên gọi U16) đã gây bất ngờ khi thi đấu kiên cường và chỉ chịu thua sát nút 0-1. Kết quả đó là minh chứng cho thấy khoảng cách trình độ có thể được khỏa lấp bằng sự tập trung và đấu pháp hợp lý.

HLV Okiyama Masahiko cho biết đội bóng sẽ thay đổi cách tiếp cận trận đấu để thích nghi với đối thủ có thể hình và thể lực vượt trội. Sức mạnh tập thể và tinh thần không bỏ cuộc sẽ là vũ khí quan trọng nhất để các cô gái Việt Nam đứng vững trước sức ép tấn công vũ bão từ phía đội chủ nhà.

Trận đấu giữa U17 nữ Việt Nam và U17 nữ Trung Quốc diễn ra lúc 18h30 ngày 4/5. Đây không chỉ là cuộc đọ sức về chuyên môn mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh cho lứa cầu thủ trẻ đầy triển vọng của bóng đá nữ nước nhà.