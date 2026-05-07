U17 nữ Việt Nam vào tứ kết châu Á sau chiến thắng 2-1 đầy kịch tính trước Myanmar Hai cú sút phạt đẳng cấp của Linh Chi và Ngọc Ánh đã giúp U17 nữ Việt Nam vượt qua Myanmar để chính thức ghi tên mình vào vòng 8 đội mạnh nhất châu lục.

U17 nữ Việt Nam đã chính thức ghi tên mình vào vòng tứ kết giải vô địch U17 nữ châu Á sau chiến thắng sát nút 2-1 trước đối thủ trực tiếp Myanmar. Trong một trận đấu đầy áp lực, bản lĩnh của các cô gái trẻ áo đỏ đã được cụ thể hóa bằng những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân rực rỡ từ các tình huống cố định.

U17 nữ Việt Nam thắng bằng siêu phẩm.

Hai siêu phẩm chấn động từ chấm đá phạt

Bước vào trận đấu quyết định với nhiệm vụ phải giành điểm để tự quyết tấm vé đi tiếp, U17 nữ Việt Nam đã chọn lối chơi chủ động nhưng đầy thận trọng. Phút 18, từ một quả đá phạt trực tiếp ở khoảng cách gần 30m, Nguyễn Thị Linh Chi đã thực hiện cú dứt điểm đưa bóng đi với quỹ đạo cực khó, găm thẳng vào lưới Myanmar, mở tỷ số trận đấu.

Bàn thắng dẫn trước giúp các cầu thủ Việt Nam thi đấu tự tin và thanh thoát hơn. Ngay đầu hiệp hai, kịch bản về những tình huống cố định một lần nữa mang lại niềm vui cho người hâm mộ. Phút 55, từ góc sút sát vòng cấm địa bên cánh trái, Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp vào góc xa khung thành, nhân đôi cách biệt cho đội nhà.

Bản lĩnh bảo vệ thành quả tại bảng A

Dù dẫn trước hai bàn, những phút cuối trận diễn ra vô cùng căng thẳng khi Myanmar dồn toàn lực tìm kiếm bàn gỡ. Phút 66, Thaw Dar Hnin thắp lại hy vọng cho đội bạn bằng pha dứt điểm chéo góc chính xác sau một tình huống ném biên nhanh. Áp lực đè nặng lên hàng thủ Việt Nam trong khoảng 20 phút cuối trận.

Tuy nhiên, thủ môn Cẩm My cùng các đồng đội ở hàng phòng ngự đã thi đấu tập trung, bọc lót kín kẽ để bảo vệ thành công cách biệt mong manh. Chiến thắng này giúp U17 nữ Việt Nam kết thúc vòng bảng với vị trí nhì bảng A, đứng sau U17 nữ Trung Quốc.

Thống kê trận đấu U17 Việt Nam 2-1 U17 Myanmar

Thông số U17 nữ Việt Nam U17 nữ Myanmar Tỷ số 2 1 Ghi bàn Linh Chi (18'), Ngọc Ánh (55') Thaw Dar Hnin (66') Vị trí bảng A Nhì bảng (Vào tứ kết) Hạng 3

Kết quả này không chỉ giúp U17 nữ Việt Nam tiến sâu tại giải đấu châu lục mà còn khẳng định sự tiến bộ vượt bậc về kỹ chiến thuật của bóng đá nữ trẻ nước nhà trên bản đồ khu vực.