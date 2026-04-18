U17 Thái Lan bị loại sốc, HLV Sirisak Yodyardthai từ chức sau trận thua ngược U17 Lào Thất bại 2-3 đầy ngỡ ngàng trước U17 Lào khiến U17 Thái Lan bị loại sớm tại giải U17 Đông Nam Á 2026, buộc HLV Sirisak Yodyardthai phải lập tức rời ghế nóng.

Chiều 18/4, một kịch bản không ai ngờ tới đã xảy ra tại lượt trận cuối bảng B, Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026. Ứng cử viên vô địch U17 Thái Lan đã chính thức trở thành "cựu vương" khi để thua ngược U17 Lào với tỉ số 2-3. Thất bại này không chỉ chấm dứt hành trình của "Voi chiến trẻ" mà còn dẫn đến biến động lớn trên băng ghế chỉ đạo.

Quyết định từ chức tức thì của HLV Sirisak Yodyardthai

Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, HLV trưởng Sirisak Yodyardthai đã chính thức đệ đơn từ chức. Trong cuộc họp báo đầy chóng vánh, vị chiến lược gia này không giấu nổi sự thất vọng về màn trình diễn của các học trò.

"Trước tiên, tôi muốn gửi lời xin lỗi tới tất cả người hâm mộ Thái Lan. Phải công nhận là U17 Thái Lan đã thể hiện một kết quả không được như mong đợi. Tôi nghĩ công việc của mình đã kết thúc sau trận thua này. Tôi xin được từ chức ghế HLV trưởng," ông Sirisak chia sẻ.

U17 Lào tạo địa chấn tại bảng B

Trái ngược với nỗi đau của người Thái, U17 Lào đã tạo nên một hành trình kỳ diệu. Với 7 điểm sau 3 lượt trận (hòa U17 Myanmar 0-0, thắng U17 Philippines 4-3 và thắng U17 Thái Lan 3-2), đội bóng xứ triệu voi hiên ngang tiến vào bán kết với vị thế nhất bảng B. Lối chơi kỷ luật và tinh thần quật khởi đã giúp U17 Lào khuất phục đối thủ được đánh giá cao hơn về mọi mặt.

Làn sóng phẫn nộ và sự so sánh với U17 Việt Nam

Thất bại muối mặt trước U17 Lào đã châm ngòi cho một làn sóng chỉ trích dữ dội từ cộng đồng cổ động viên xứ chùa vàng. Trên các diễn đàn mạng xã hội, đa số ý kiến cho rằng bóng đá trẻ Thái Lan đang có dấu hiệu chững lại, đặc biệt là về vấn đề thể lực và hệ thống phòng ngự.

Đáng chú ý, nhiều cổ động viên Thái Lan đã thẳng thắn so sánh đội nhà với kình địch trong khu vực. Tài khoản Shinawat bình luận: "Hãy nhìn cách U17 Việt Nam thi đấu, họ pressing mạnh mẽ và giữ được sự tập trung tuyệt đối. Trước đây chúng ta xem họ là đội bám đuổi, nhưng giờ có lẽ Thái Lan mới là đội cần học hỏi".

Trận thua này là một hồi chuông cảnh báo cho công tác đào tạo trẻ của Thái Lan. Việc bị loại sớm ngay từ vòng bảng bởi một đối thủ như U17 Lào là kết quả khó chấp nhận, buộc Liên đoàn bóng đá nước này phải có những thay đổi quyết liệt trong thời gian tới.