U17 Triều Tiên bỏ giải châu Á: Biến số khó lường cho mục tiêu World Cup của Việt Nam Việc U17 Triều Tiên bất ngờ rút lui khỏi vòng chung kết U17 châu Á 2026 buộc AFC phải thay đổi cách tính điểm, trực tiếp gây khó cho tham vọng đi tiếp của thầy trò Cristiano Roland.

Chỉ còn khoảng một tuần trước khi vòng chung kết U17 châu Á 2026 chính thức khởi tranh tại Saudi Arabia, đội tuyển U17 Triều Tiên đã bất ngờ thông báo rút lui. Quyết định đột ngột này tạo ra hiệu ứng domino, buộc Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) phải điều chỉnh thể thức tính điểm và gây áp lực không nhỏ lên lộ trình giành vé dự World Cup của đội tuyển U17 Việt Nam.

U17 Triều Tiên bất ngờ rút khỏi giải U17 Châu Á.

Xáo trộn tại bảng D và thay đổi từ AFC

Theo kết quả bốc thăm ban đầu, U17 Triều Tiên nằm ở bảng D cùng các đối thủ Uzbekistan, Australia và Ấn Độ. Việc đại diện Đông Á vắng mặt khiến bảng đấu này chỉ còn lại ba đội. AFC xác nhận sẽ không triệu tập đội tuyển thay thế do quỹ thời gian chuẩn bị quá ngắn.

Sự mất cân bằng số lượng đội giữa các bảng (có bảng 3 đội, có bảng 4 đội) buộc AFC phải áp dụng cơ chế tính điểm đặc thù để đảm bảo tính công bằng khi xét duyệt các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Cụ thể, khi so sánh chỉ số giữa các bảng đấu, kết quả của đội đứng thứ ba với đội xếp cuối trong các bảng có bốn đội (như bảng của Việt Nam) nhiều khả năng sẽ bị loại bỏ.

Thử thách cho U17 Việt Nam tại bảng C

Hệ quả từ sự rút lui của Triều Tiên đặt thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland vào tình thế phải nỗ lực tối đa để giành một trong hai vị trí dẫn đầu bảng C. Hiện tại, bảng đấu của "Chiến binh sao vàng" bao gồm các đối thủ:

Hàn Quốc: Ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch.

Ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch. UAE và Yemen: Những đối thủ trực tiếp cạnh tranh suất đi tiếp với Việt Nam.

Nếu không thể kết thúc vòng bảng ở vị trí nhất hoặc nhì, U17 Việt Nam sẽ phải bước vào cuộc đua so sánh thành tích với các đội hạng ba ở các bảng khác. Khi đó, việc bị trừ điểm số hoặc hiệu số từ trận đấu với đội cuối bảng sẽ là một bất lợi lớn, làm giảm đáng kể cơ hội cạnh tranh của các đội nằm ở bảng 4 đội so với bảng có 3 đội.

Lộ trình tiến tới World Cup U17

Mục tiêu trọng tâm của U17 Việt Nam là lọt vào vòng tứ kết để sở hữu tấm vé trực tiếp tham dự World Cup U17 năm 2026 tại Qatar. Trong trường hợp chủ nhà Qatar lọt vào tứ kết, cơ hội có thể mở rộng thêm cho đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất, nhưng cách tính điểm mới của AFC sẽ thu hẹp đáng kể biên độ an toàn về mặt thông số.

Dù đối mặt với biến số khách quan, U17 Việt Nam vẫn đang duy trì sự tự tin cao độ sau chức vô địch U17 Đông Nam Á 2026 đầy thuyết phục. Dưới sự dẫn dắt của ông Cristiano Roland, toàn đội đang tập trung hoàn thiện kỹ chiến thuật với quyết tâm vượt qua mọi rào cản để hiện thực hóa giấc mơ bước ra sân chơi thế giới vào cuối năm nay.