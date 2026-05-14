U17 Úc lo ngại sức mạnh của U17 Việt Nam trước màn tái đấu tại tứ kết châu Á 2026 Sau thất bại trước Uzbekistan, U17 Úc phải đối mặt với thử thách tâm lý cực lớn khi chạm trán U17 Việt Nam - đội bóng đang gây sốc tại giải đấu năm nay.

Trận thua 0-2 trước U17 Uzbekistan ở lượt trận cuối bảng D đã đẩy U17 Úc vào một kịch bản mà họ ít mong đợi nhất: tái đấu với U17 Việt Nam tại vòng tứ kết giải vô địch châu Á 2026. Dù đại diện xứ chuột túi đã sớm hoàn thành mục tiêu quan trọng nhất là giành vé dự World Cup, nhưng bầu không khí trong nội bộ đội bóng và giới truyền thông nước này đang bao trùm bởi sự bất an trước phong độ bùng nổ của thầy trò HLV Cristiano Roland.

Truyền thông Úc e ngại Việt Nam.

Nỗi ám ảnh từ thất bại trong quá khứ

Sự lo lắng của truyền thông Úc không phải không có cơ sở, khi họ vẫn chưa quên được "món nợ" mới vay cách đây tròn một tháng. Football Australia đã nhấn mạnh rằng đội nhà cần phải nhanh chóng lấy lại tinh thần để chứng minh bản lĩnh thật sự của mình trên đấu trường châu lục.

Tại bán kết giải Đông Nam Á diễn ra một tháng trước, lứa cầu thủ trẻ của Úc đã phải nhận thất bại ngược đầy cay đắng trước U17 Việt Nam. Ký ức về trận thua đó vẫn còn nguyên vẹn, tạo nên một rào cản tâm lý vô hình nhưng vô cùng nặng nề. Giới chuyên môn Úc nhận định rằng, nếu không thể vượt qua được áp lực từ quá khứ, đội bóng của HLV Carl Veart rất dễ đi vào vết xe đổ một lần nữa.

U17 Việt Nam - Hiện tượng thú vị tại giải châu Á

Trái ngược với sự lo âu của đối thủ, U17 Việt Nam đang tiến vào vòng tứ kết với tư thế của một kẻ thách thức đầy ngạo nghễ. Việc vượt qua hai đối thủ sừng sỏ là U17 Hàn Quốc và U17 UAE để chiếm ngôi đầu bảng C là một thành tích khiến cả châu lục phải ngả mũ. Lối chơi kỷ luật, sự sắc sảo trong các tình huống phản công và tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc đã biến thầy trò HLV Cristiano Roland thành đội bóng khó bị đánh bại nhất giải đấu năm nay.

Trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã dành những lời khen ngợi đặc biệt cho đại diện Đông Nam Á. Sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước U17 UAE, tinh thần của các cầu thủ Việt Nam đang lên cao hơn bao giờ hết. AFC đánh giá cao nỗ lực không ngừng nghỉ của đội bóng này và khẳng định U17 Việt Nam chắc chắn sẽ không để tấm vé vào bán kết tuột khỏi tầm tay một cách dễ dàng.

Bài toán chiến thuật của hai vị chiến lược gia

Áp lực lúc này đang đè nặng lên vai HLV Carl Veart của U17 Úc. Ông và các học trò cần phải chứng tỏ rằng thất bại trước Uzbekistan chỉ là một tai nạn và họ thực sự đủ đẳng cấp để cạnh tranh ngôi vương. Theo nhận định từ AFC, U17 Úc cần thời gian để lấy lại cân bằng về mặt tâm lý trước khi bước vào cuộc đối đầu sinh tử này.

Bên kia chiến tuyến, HLV Cristiano Roland đang cho thấy khả năng truyền lửa và xây dựng lối chơi vô cùng hiệu quả. U17 Việt Nam hiện tại không chỉ chơi bóng bằng trái tim mà còn bằng những tính toán chiến thuật hợp lý, giúp họ đứng vững trước những áp lực khủng khiếp từ các nền bóng đá hàng đầu châu lục.

Cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa U17 Việt Nam và U17 Úc sẽ diễn ra vào lúc 0 giờ ngày 17/5 (giờ Việt Nam). Đây không chỉ là trận chiến giành tấm vé vào bán kết, mà còn là nơi để U17 Việt Nam khẳng định vị thế và để U17 Úc tìm lại danh dự sau những thất bại liên tiếp trước đại diện của Đông Nam Á.