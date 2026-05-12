U17 Việt Nam chạm trán U17 UAE: Trận cầu quyết định tấm vé dự World Cup Giành chiến thắng trước U17 UAE là điều kiện cần để U17 Việt Nam chính thức góp mặt tại U17 World Cup, một nhiệm vụ đầy thử thách nhưng khả thi với thầy trò Cristiano Roland.

U17 Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử khi chuẩn bị bước vào trận đấu cuối cùng tại vòng bảng VCK U17 châu Á. Đối thủ của thầy trò HLV Cristiano Roland là U17 UAE, đội bóng đang xếp cuối bảng nhưng vẫn sở hữu những cá nhân tiềm năng. Trận đấu diễn ra vào lúc 0h ngày 14/5 này không chỉ mang ý nghĩa phân định ngôi thứ mà còn là cánh cửa trực tiếp đưa bóng đá trẻ Việt Nam vươn ra đấu trường thế giới.

U17 Việt Nam đã sẵn sàng cho cuộc đối đầu U17 UAE. Ảnh: VFF

Cục diện bảng C: Quyền tự quyết trong tay

Hiện tại, tình hình tại bảng C đang diễn ra vô cùng kịch tính. U17 Việt Nam tạm thời xếp vị trí thứ hai với 3 điểm, đứng trên U17 Yemen nhờ chỉ số phụ và bám sát đội dẫn đầu là U17 Hàn Quốc (4 điểm). Sau những màn trình diễn đầy nỗ lực, cơ hội đi tiếp của đội tuyển đang rộng mở hơn bao giờ hết.

Để chắc chắn đoạt suất tham dự U17 World Cup mà không cần quan tâm đến kết quả các cặp đấu khác, nhiệm vụ duy nhất của Những chiến binh Sao vàng là giành trọn 3 điểm trước U17 UAE. Trong trường hợp trận đấu kết thúc với tỷ số hòa, U17 Việt Nam sẽ phải chờ đợi kết quả từ cặp đấu giữa U17 Yemen và U17 Hàn Quốc với hy vọng đội bóng Tây Á không thể gây bất ngờ trước đối thủ xứ Kim chi.

Sức mạnh từ niềm tin của người hâm mộ khu vực

Đáng chú ý, không chỉ có khán giả trong nước, cộng đồng người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á cũng đang hướng về U17 Việt Nam với niềm tin tuyệt đối. Trên các diễn đàn bóng đá khu vực, nhiều cổ động viên Indonesia và Thái Lan đã đưa ra những dự đoán lạc quan về khả năng giành vé của thầy trò HLV Roland.

Cụ thể, cổ động viên Susanto nhận định U17 Việt Nam sẽ vượt qua U17 UAE với cách biệt tối thiểu 1-0. Đồng quan điểm, người hâm mộ có tên Quiksilver cũng tin tưởng vào một chiến thắng cho đại diện Việt Nam ở lượt đấu quyết định này. Sự ủng hộ từ khu vực trở thành nguồn động lực tinh thần to lớn cho các cầu thủ trẻ trước trận đánh lớn.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tâm lý của HLV Cristiano Roland

Hiểu rõ áp lực đè nặng lên vai các học trò, HLV Cristiano Roland đã dành phần lớn thời gian trong các buổi tập gần đây để làm công tác tư tưởng. Chiến lược gia người Brazil nhấn mạnh việc cởi bỏ áp lực tâm lý là chìa khóa để đội bóng vận hành đúng sơ đồ chiến thuật và phát huy tối đa khả năng sáng tạo trên sân.

Dưới đây là thống kê tình hình bảng đấu trước lượt trận cuối:

Thứ hạng Đội bóng Điểm Hiệu số 1 U17 Hàn Quốc 4 +3 2 U17 Việt Nam 3 +1 3 U17 Yemen 3 0 4 U17 UAE 1 -4

Dù đối thủ U17 UAE bị đánh giá thấp hơn sau những kết quả không tốt gần đây, ông Roland vẫn yêu cầu sự tập trung tuyệt đối. Việc rút kinh nghiệm từ những sai số nhỏ trong trận gặp U17 Hàn Quốc đã được ban huấn luyện mổ xẻ kỹ lưỡng. Tinh thần chiến đấu quả cảm và kỷ luật chiến thuật được kỳ vọng sẽ giúp U17 Việt Nam hiện thực hóa giấc mơ World Cup ngay trong đêm nay.