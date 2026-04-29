U17 Việt Nam chốt danh sách dự giải châu Á: Quyết tâm săn vé World Cup HLV Cristiano Roland chính thức rút gọn danh sách 23 cầu thủ U17 Việt Nam lên đường sang Ả Rập Xê Út, sẵn sàng cho mục tiêu lịch sử tại Vòng chung kết U17 châu Á 2026.

Đội tuyển U17 Việt Nam đã hoàn tất giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trong nước bằng việc chốt danh sách 23 cầu thủ chính thức tham dự Vòng chung kết U17 châu Á 2026. Sau trận giao hữu nội bộ với đội Trẻ Hà Nội diễn ra vào ngày 29-4, HLV Cristiano Roland cùng các cộng sự đã đưa ra quyết định loại 3 cái tên để hình thành bộ khung tối ưu nhất cho chiến dịch quan trọng sắp tới.

Sẵn sàng cho thử thách tại Ả Rập Xê Út

Theo kế hoạch đã thống nhất với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, toàn đội sẽ lên đường sang Ả Rập Xê Út vào đêm 30-4. Việc di chuyển sớm trước khi giải đấu khởi tranh giúp các cầu thủ trẻ có thời gian thích nghi với điều kiện thời tiết nắng nóng, sân bãi và đặc biệt là chênh lệch múi giờ 4 tiếng tại nước chủ nhà. Đây được xem là bước chuẩn bị chuyên nghiệp nhằm đảm bảo trạng thái thể lực tốt nhất cho các học trò của HLV Roland.

HLV Cristiano Roland và các học trò đang có sự tự tin rất lớn trước ngày lên đường.

Trận đấu tập với Trẻ Hà Nội là bài kiểm tra định danh cuối cùng, giúp ban huấn luyện rà soát khả năng vận hành sơ đồ chiến thuật và phong độ thực tế của từng vị trí. Ông Roland đặt kỳ vọng lớn vào sự gắn kết và tính kỷ luật của nhóm cầu thủ vừa được lựa chọn, những gương mặt đã thể hiện sự vượt trội về bản lĩnh thi đấu và tư duy chiến thuật trong suốt quá trình tập trung.

Cánh cửa rộng mở đến U17 World Cup 2026

Vòng chung kết U17 châu Á 2026 diễn ra từ ngày 5-5 đến 22-5 không chỉ là sân chơi châu lục mà còn là vòng loại trực tiếp cho U17 World Cup. Trong bối cảnh đội tuyển Triều Tiên rút lui, giải đấu vẫn giữ nguyên tính cạnh tranh khốc liệt với 16 đội chia làm 4 bảng. Theo quy định mới từ FIFA, khu vực châu Á có tổng cộng 9 suất tham dự World Cup, bao gồm cả chủ nhà Qatar.

Điều này đồng nghĩa với việc hai đội dẫn đầu mỗi bảng sau khi lọt vào vòng tứ kết sẽ chắc chắn có vé đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh dành cho lứa tuổi U17. Nếu Qatar nằm trong nhóm 8 đội mạnh nhất, đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất tại vòng bảng cũng sẽ có cơ hội nhận suất bổ sung. Đây là cơ hội chưa từng có cho bóng đá trẻ Việt Nam để ghi danh vào đấu trường thế giới.

Lịch thi đấu cam go tại bảng tử thần

Dù mục tiêu World Cup đang rất gần, U17 Việt Nam vẫn phải đối mặt với thử thách cực lớn khi rơi vào bảng đấu gồm những đối thủ mạnh là U17 Hàn Quốc, U17 UAE và U17 Yemen. Đây đều là những nền bóng đá có sự đầu tư bài bản cho trẻ và sở hữu thể hình, thể lực vượt trội.

Ngày Đối thủ Tầm quan trọng 07-05 U17 Yemen Trận ra quân quyết định tâm lý 10-05 U17 Hàn Quốc Thử thách lớn nhất bảng đấu 14-05 U17 UAE Cạnh tranh trực tiếp vé đi tiếp

HLV Cristiano Roland khẳng định đội tuyển sẽ tiếp cận từng trận đấu với sự thận trọng nhưng không kém phần tự tin. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả mặt chuyên môn lẫn tinh thần, U17 Việt Nam đang hướng tới việc tạo nên bất ngờ lớn tại Tây Á, hiện thực hóa giấc mơ World Cup cho thế hệ cầu thủ trẻ đầy triển vọng.