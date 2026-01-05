U17 Việt Nam chốt quân dự giải châu Á: Con trai danh thủ Quang Hải lỡ hẹn

Huấn luyện viên Cristiano Roland vừa chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ U17 Việt Nam tham dự Vòng chung kết U17 châu Á 2026 tại Saudi Arabia. Quyết định gây bất ngờ nhất trong đợt tinh gọn nhân sự này là việc gạch tên tiền đạo Nguyễn Lê Quang Khôi, chân sút đầy tiềm năng đang tu nghiệp tại Brazil.

Cú sốc nhân sự mang tên Quang Khôi

Nguyễn Lê Quang Khôi - con trai của nhà vô địch AFF Cup 2008 Nguyễn Quang Hải - là cái tên nhận được nhiều kỳ vọng trong lứa cầu thủ trẻ hiện tại. Tiền đạo sinh năm 2009 này vốn thuộc biên chế nhóm cầu thủ của CLB TP.HCM được gửi sang tu nghiệp dài hạn tại CLB Gremio (Brazil), một trong những lò đào tạo danh tiếng thế giới.

Việc Quang Khôi không góp mặt trong chuyến hành quân đến Trung Đông mang lại nhiều sự tiếc nuối cho người hâm mộ. Tuy nhiên, theo đánh giá từ ban huấn luyện, đây là quyết định thuần túy về chuyên môn nhằm tối ưu hóa sự cân bằng cho đội hình 23 người theo đúng quy định của AFC. Bên cạnh Quang Khôi, ba cầu thủ khác là Nguyên Chương, Quang Danh và Đình Phong cũng phải nói lời chia tay đội tuyển ở giai đoạn sàng lọc cuối cùng.

Thử thách cực đại tại bảng C

U17 Việt Nam bước vào giải đấu châu lục sau khi từng lên ngôi vô địch U17 Đông Nam Á 2026. Tuy nhiên, bảng C tại vòng chung kết sắp tới được nhận định là "thuốc thử liều cao" với sự hiện diện của những đối thủ đáng gờm như Hàn Quốc, UAE và Yemen. Đây đều là những nền bóng đá có sự đầu tư bài bản cho các lứa trẻ.

Đáng chú ý, giải đấu năm nay có sự biến động khi U17 Triều Tiên tuyên bố rút lui, khiến giải chỉ còn 15 đội tranh tài. Dẫu vậy, tính cạnh tranh không hề giảm sút khi các đội bóng đều hướng tới mục tiêu cao nhất.

Cánh cửa tiến ra thế giới

Vòng chung kết U17 châu Á 2026 không chỉ là sân chơi châu lục mà còn là vòng loại trực tiếp cho đấu trường World Cup. Theo quy định, 8 đội bóng lọt vào vòng tứ kết tại Saudi Arabia sẽ chính thức sở hữu tấm vé danh giá tham dự U17 World Cup. Đây là động lực to lớn để thầy trò HLV Roland nỗ lực vượt qua vòng bảng đầy cam go.

Nhằm khích lệ tinh thần các học trò, HLV Cristiano Roland khẳng định việc lựa chọn nhân sự chỉ mang tính thời điểm. Ông nhấn mạnh cánh cửa đội tuyển luôn rộng mở và mong muốn những cầu thủ không góp mặt lần này tiếp tục giữ vững ý chí, nỗ lực rèn luyện để tìm kiếm cơ hội trong các đợt tập trung tương lai.

Theo lịch trình, Vòng chung kết U17 châu Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 5/5 đến 23/5 tại Saudi Arabia. U17 Việt Nam sẽ sớm lên đường để bắt đầu quá trình thích nghi với điều kiện khí hậu và sân bãi tại Trung Đông.