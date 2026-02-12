U17 Việt Nam chung bảng Hàn Quốc: AFC nhận định bất ngờ về cơ hội dự World Cup 2026 Nằm tại bảng C cùng Hàn Quốc, UAE và Yemen tại VCK U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam được AFC đánh giá là ứng viên tiềm năng cho tấm vé tham dự FIFA U17 World Cup tại Qatar.

Kết quả bốc thăm Vòng chung kết (VCK) U17 châu Á 2026 tại Saudi Arabia đã đưa U17 Việt Nam vào bảng C, nơi hội ngộ của những đối thủ đầy duyên nợ. Bên cạnh ứng cử viên vô địch Hàn Quốc (từng 2 lần đăng quang), thầy trò huấn luyện viên trẻ sẽ phải đối mặt với hai đại diện Tây Á đầy khó chịu là Yemen và UAE. Dù rơi vào bảng đấu không hề dễ dàng, đại diện Đông Nam Á vẫn nhận được sự kỳ vọng lớn từ giới chuyên môn châu lục.

Sự thừa nhận từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC)

Đáng chú ý, ngay sau lễ bốc thăm, trang chủ AFC đã dành sự quan tâm đặc biệt cho U17 Việt Nam. Trong bài phân tích về cục diện các bảng đấu, AFC nhận định trực diện: “Hàn Quốc sẽ chạm trán Yemen, Việt Nam và UAE. Đây là ba đối thủ mà Việt Nam cần phải vượt qua để dự World Cup”.

U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Hàn tại giải châu Á.

Nhận định này cho thấy vị thế của bóng đá trẻ Việt Nam đang ngày càng được nâng cao. Việc AFC đặt U17 Việt Nam ngang hàng với các đối thủ trong cuộc đua giành vé đi tiếp minh chứng cho sự tiến bộ về chất lượng đào tạo trẻ của chúng ta trong những năm gần đây.

Hành trang ấn tượng từ vòng loại

Cơ sở để AFC đưa ra những đánh giá tích cực chính là màn trình diễn hủy diệt của U17 Việt Nam tại vòng loại. Đội bóng áo đỏ đã thể hiện sức mạnh vượt trội với những thống kê ấn tượng:

Điểm số tuyệt đối: Giành 15 điểm sau 5 lượt trận.

Giành 15 điểm sau 5 lượt trận. Hàng công bùng nổ: Ghi tổng cộng 30 bàn thắng (trung bình 6 bàn/trận).

Ghi tổng cộng 30 bàn thắng (trung bình 6 bàn/trận). Hàng thủ kiên cố: Giữ sạch lưới 100% số trận đấu.

Thành tích nhất bảng cùng lối chơi kỷ luật đã biến U17 Việt Nam thành đối thủ mà bất kỳ đội bóng nào cũng phải dè chừng. Thậm chí, truyền thông Hàn Quốc cũng bày tỏ sự thận trọng trước sức mạnh của Việt Nam, nhất là sau những thành công của lứa đàn anh U23 trước đây dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Lộ trình tiến tới FIFA U17 World Cup 2026

VCK U17 châu Á 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 5 đến 22/5/2026 tại Saudi Arabia. Theo quy định mới từ FIFA, giải đấu năm nay sẽ là vòng tuyển chọn trực tiếp cho FIFA U17 World Cup Qatar 2026. Cụ thể, 8 đội bóng có thành tích tốt nhất tại giải châu Á (lọt vào tứ kết) sẽ chính thức giành suất tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh dành cho lứa tuổi U17.

Với phong độ hiện tại và sự ghi nhận từ AFC, người hâm mộ đang kỳ vọng U17 Việt Nam sẽ tái hiện lại kỳ tích lịch sử, ghi tên mình vào bản đồ bóng đá thế giới tại Qatar vào năm tới.