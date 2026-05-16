U17 Việt Nam đại chiến Australia: HLV Cristiano Roland và bài toán giữ đôi chân trên mặt đất Sau khi chính thức giành vé dự FIFA U17 World Cup, U17 Việt Nam đang đứng trước cơ hội làm nên kỳ tích tại tứ kết giải châu Á trong cuộc tái đấu đầy duyên nợ với Australia.

U17 Việt Nam đang sở hữu tâm lý hưng phấn chưa từng có sau khi chính thức ghi tên mình vào danh sách các đội góp mặt tại FIFA U17 World Cup. Tuy nhiên, thử thách tại vòng tứ kết giải châu Á sắp tới mang tên U17 Australia – một đối thủ đầy duyên nợ – sẽ là bài kiểm tra bản lĩnh thực sự cho thầy trò HLV Cristiano Roland vào lúc 0h ngày 17/5.

Sức mạnh từ sự tự tin và tấm vé World Cup

Chiến tích tiến vào top 8 đội mạnh nhất châu lục đã mang lại nguồn sinh lực khổng lồ cho các cầu thủ trẻ. Trong các buổi tập chuẩn bị cho trận cầu sinh tử, bầu không khí trong đội luôn duy trì sự tích cực. HLV Cristiano Roland chia sẻ rằng việc sớm hoàn thành mục tiêu dự World Cup giúp toàn đội rũ bỏ áp lực tâm lý nặng nề.

Thầy trò HLV Cristiano Roland có thể tự tin khi gặp Úc.

"Sau khi giành vé vào tứ kết và suất tham dự World Cup, các cầu thủ đang rất tự tin và vui vẻ. Đây là yếu tố cực kỳ quan trọng," vị chiến lược gia người Brazil khẳng định. Tuy nhiên, ông cũng tỉnh táo nhận định sự hưng phấn quá mức có thể trở thành con dao hai lưỡi nếu thiếu đi sự kiểm soát.

Kỷ luật sắt đá trước đối thủ xứ Chuột túi

Nhận diện về đối thủ Australia, ban huấn luyện U17 Việt Nam đánh giá đội bóng này đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ so với những lần đối đầu trước đây tại khu vực Đông Nam Á. Australia hiện tại không chỉ mạnh về thể chất mà còn có những điều chỉnh chiến thuật sắc sảo hơn.

Để đối phó với thách thức này, HLV Roland liên tục nhấn mạnh vào hai từ khóa: Kỷ luật và Tổ chức. Ông yêu cầu các học trò phải duy trì khối đội hình thống nhất và tinh thần trách nhiệm cao nhất. Theo ông, đây là bài học lớn nhất mà các cầu thủ trẻ rút ra được từ hành trình đã qua của giải đấu.

Công tác tâm lý và mục tiêu bán kết

Bên cạnh các bài tập chuyên môn, công tác tâm lý được đặc biệt chú trọng nhằm giúp các cầu thủ rũ bỏ áp lực từ sự kỳ vọng của người hâm mộ. Ban huấn luyện muốn các học trò biến sự hưng phấn thành nguồn năng lượng tích cực thay vì sự chủ quan.

"Nếu thiếu tập trung và không duy trì khối thống nhất, U17 Việt Nam sẽ gặp nguy hiểm," HLV Roland cảnh báo. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả chiến thuật lẫn tinh thần, "Những chiến binh sao vàng" trẻ tuổi đang hướng tới mục tiêu cống hiến một màn trình diễn xuất sắc nhất, quyết tâm tạo nên bất ngờ trước đội bóng sừng sỏ Australia để ghi danh vào vòng bán kết.