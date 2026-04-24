U17 Việt Nam đánh bại Malaysia 3-0: Xác lập kỷ lục vô địch Đông Nam Á Thầy trò HLV Cristiano Roland đi vào lịch sử giải trẻ khu vực sau chiến thắng áp đảo 3-0 trước Malaysia, chính thức vươn lên dẫn đầu về số lần đăng quang.

U17 Việt Nam đã chính thức đăng quang ngôi vô địch giải U17 Đông Nam Á 2026 sau màn trình diễn áp đảo trước U17 Malaysia trong trận chung kết. Chiến thắng này không chỉ mang về chiếc cúp vàng mà còn giúp đội bóng áo đỏ xác lập kỷ lục mới, trở thành thế lực giành nhiều chức vô địch nhất trong lịch sử giải đấu.

Sức ép từ lối chơi pressing tầm cao

Bước vào trận đấu quyết định, huấn luyện viên Cristiano Roland thể hiện sự tự tin khi giữ nguyên đội hình xuất phát từng đánh bại U17 Australia ở bán kết. Dù thời gian nghỉ ngơi ngắn, các cầu thủ trẻ Việt Nam vẫn nhập cuộc với nguồn năng lượng dồi dào, triển khai lối chơi pressing tầm cao ngay từ những phút đầu tiên.

U17 Việt Nam giải quyết trận đấu ngay trong hiệp một.

Hệ thống phòng ngự của U17 Malaysia liên tục bộc lộ sai lầm trước áp lực ngột ngạt. Phút thứ 11, từ một tình huống đá phạt góc, Quý Vương tận dụng pha phá bóng hỏng của hậu vệ đối phương để thực hiện cú vô lê quyết đoán, mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng sớm giúp các chiến binh sao vàng làm chủ hoàn toàn khu trung tuyến với những mảng miếng phối hợp nhuần nhuyễn.

Sự bùng nổ của Văn Dương và vai trò của VAR

Đúng vào những giây cuối cùng của hiệp một, nhạc trưởng Nguyễn Lực thực hiện đường chọc khe tinh tế, đặt Văn Dương vào thế đối mặt với thủ môn. Tiền đạo mang áo số 11 dứt điểm hiểm hóc vào góc gần, nhân đôi cách biệt và dập tắt ý chí kháng cự của đối thủ ngay trước giờ nghỉ giải lao.

Sang hiệp hai, HLV Cristiano Roland tiếp tục thực hiện các điều chỉnh nhân sự để duy trì thế trận. Phút 54, quân bài dự bị Trí Dũng bứt tốc bên hành lang cánh phải trước khi căng ngang dọn cỗ cho Văn Dương hoàn tất cú đúp. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài chính thức công nhận bàn thắng thứ ba cho U17 Việt Nam.

Các cầu thủ trẻ Việt Nam thêm một lần nữa có được danh hiệu ở tầm khu vực.

Bản lĩnh nhà vô địch và sự bế tắc của Malaysia

Nhận liên tiếp ba bàn thua, U17 Malaysia hoàn toàn sụp đổ về mặt tâm lý. Đội bóng áo vàng bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành Việt Nam và liên tục phải dùng đến những pha phạm lỗi ác ý. Trong khi đó, các học trò của ông Roland chủ động giảm nhịp độ trận đấu để bảo toàn tỷ số và tránh chấn thương.

Ở trận đấu diễn ra trước đó, U17 Australia đã giành huy chương đồng sau chiến thắng hủy diệt 8-0 trước U17 Lào. Với kết quả này, bóng đá trẻ Việt Nam một lần nữa khẳng định vị thế thống trị tuyệt đối trên bản đồ khu vực.