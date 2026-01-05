U17 Việt Nam đặt chân đến Saudi Arabia: Lộ trình và mục tiêu săn vé dự World Cup Thầy trò HLV Cristiano Roland có mặt tại Jeddah sớm hai ngày để thích nghi thời tiết, sẵn sàng cho chiến dịch vòng chung kết U17 châu Á với mục tiêu vào tứ kết.

Sau hành trình dài xuyên lục địa, đội tuyển U17 Việt Nam đã chính thức đặt chân đến Jeddah, Saudi Arabia vào sáng 1/5. Đây là bước khởi đầu cho chiến dịch săn vé dự U17 World Cup, một mục tiêu đầy tham vọng nhưng hoàn toàn có cơ sở dưới thời HLV Cristiano Roland.

Chiến lược thích nghi sớm và hồi phục thể trạng

Việc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chủ động đưa đội sang Saudi Arabia sớm hai ngày so với quy định của AFC cho thấy sự đầu tư nghiêm túc cho lứa cầu thủ trẻ. HLV Cristiano Roland nhấn mạnh tầm quan trọng của việc điều chỉnh nhịp sinh học và làm quen với khí hậu nắng nóng đặc trưng của vùng Trung Đông. Điều này giúp các cầu thủ tránh được trạng thái sốc nhiệt và duy trì nền tảng thể lực tốt nhất trước khi bước vào giải đấu chính thức.

Ngay sau khi hạ cánh, toàn đội đã ổn định tại khách sạn Mövenpick Jeddah. Với kinh nghiệm từng đón tiếp đội tuyển U23 Việt Nam trong các chiến dịch trước đó, cơ sở vật chất tại đây đảm bảo các điều kiện phục hồi lý tưởng. Trong ngày đầu tiên, các cầu thủ chủ yếu thực hiện các bài tập nhẹ tại phòng gym và thả lỏng dưới hồ bơi nhằm giải phóng sức ì sau chuyến bay dài gần 12 tiếng từ Hà Nội.

Lộ trình tiến tới tấm vé World Cup lịch sử

Vòng chung kết U17 châu Á 2026 không chỉ là sân chơi đỉnh cao cấp châu lục mà còn là vòng loại trực tiếp cho đấu trường thế giới. Theo thể thức thi đấu mới, 15 đội bóng xuất sắc nhất sẽ cạnh tranh để ghi tên mình vào nhóm 8 đội mạnh nhất. Chỉ cần vượt qua vòng bảng và lọt vào đến vòng tứ kết, U17 Việt Nam sẽ chính thức sở hữu tấm vé tham dự U17 World Cup.

Tại bảng C, thử thách dành cho thầy trò HLV Cristiano Roland được dự báo là rất lớn khi phải đối đầu với những đối thủ có nền tảng thể lực và kỹ thuật tốt. Lịch thi đấu cụ thể của U17 Việt Nam tại vòng bảng như sau:

Ngày 7/5: Đối đầu với U17 Yemen

Ngày 10/5: Đối đầu với U17 Hàn Quốc

Đối đầu với U17 Hàn Quốc Ngày 14/5: Đối đầu với U17 UAE

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu hậu cần đến phân tích chuyên sâu, U17 Việt Nam đang thể hiện sự tự tin cao độ. Việc tính toán chiến thuật cho từng đối thủ, đặc biệt là khả năng gây bất ngờ trước ứng cử viên vô địch Hàn Quốc, sẽ là chìa khóa để toàn đội hoàn thành mục tiêu lịch sử đề ra.