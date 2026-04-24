U17 Việt Nam đấu U17 Malaysia tại chung kết: Quyết lập kỷ lục vô địch Đông Nam Á Vào lúc 19h30 tối nay (24/4), U17 Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết với U17 Malaysia. Một chiến thắng sẽ giúp đội bóng đi vào lịch sử với tư cách đội giàu thành tích nhất giải đấu.

Trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026 diễn ra vào lúc 19h30 tối nay (24/4) giữa U17 Việt Nam và U17 Malaysia không chỉ đơn thuần là cuộc đua đến ngôi vương. Đây là khoảnh khắc then chốt để bóng đá trẻ Việt Nam thiết lập một cột mốc vĩ đại: trở thành đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử giải đấu với 4 lần đăng quang, chính thức vượt qua các đối thủ lớn như Thái Lan và Úc.

U17 Việt Nam trước cơ hội làm nên lịch sử.

Bản lĩnh từ chiến thắng trước U17 Úc

Hành trình tiến vào trận đấu cuối cùng của thầy trò HLV Cristiano Roland ghi dấu ấn đậm nét bằng chiến thắng 2-1 trước U17 Úc tại bán kết. Đó là trận đấu mà các cầu thủ trẻ đã bộc lộ sự trưởng thành vượt bậc về mặt tâm lý và khả năng thích nghi chiến thuật đáng nể.

Dù phải nhận bàn thua sớm và đối mặt với nhiều quyết định bất lợi từ VAR, U17 Việt Nam vẫn duy trì được sự điềm tĩnh cần thiết. Toàn đội kiên trì triển khai hệ thống lối chơi bài bản, kỷ luật thay vì nôn nóng dâng cao. Thành quả là cú lội ngược dòng đầy thuyết phục bằng những tình huống dàn xếp sắc sảo, minh chứng cho tư duy hiện đại mà ban huấn luyện đã truyền tải.

Thận trọng trước sự lột xác của U17 Malaysia

Dù từng đánh bại U17 Malaysia với tỷ số 4-0 tại vòng bảng, HLV Cristiano Roland và các học trò chắc chắn hiểu rằng kịch bản ở trận chung kết sẽ hoàn toàn khác. Trong bóng đá, những kết quả trong quá khứ thường chỉ mang tính tham khảo khi bước vào một trận tranh cúp với tính chất sống còn.

Lịch sử bóng đá thế giới từng chứng kiến nhiều đội bóng lột xác mạnh mẽ sau thất bại ở vòng ngoài để rồi lên ngôi vô địch. U17 Malaysia hiện đang sở hữu tâm lý hưng phấn sau khi vượt qua U17 Lào và chắc chắn sẽ nhập cuộc với thế trận không còn gì để mất. Đối thủ này đã nghiên cứu kỹ lối chơi của Việt Nam và sẵn sàng cho một cuộc đối đầu giàu năng lượng, không ngại va chạm.

Kỳ vọng về thế hệ vàng mới

Nếu giành chiến thắng tối nay, U17 Việt Nam sẽ độc chiếm vị trí số 1 khu vực với 4 danh hiệu vô địch (sau các năm 2006, 2010 và 2017). Quan trọng hơn cả chiếc cúp vàng, thành công này sẽ khẳng định hướng đi đúng đắn trong đào tạo trẻ, tạo ra một thế hệ cầu thủ có bản lĩnh vững vàng, sẵn sàng vươn tầm ra khỏi ranh giới Đông Nam Á.