U17 Việt Nam đè bẹp Malaysia 4-0 tại giải Đông Nam Á: Báo đối thủ thừa nhận sức mạnh áp đảo Thắng tưng bừng 4-0 trong trận ra quân bảng A, U17 Việt Nam khiến truyền thông Malaysia phải ngả mũ thán phục trước sự vượt trội hoàn toàn về đẳng cấp và chiến thuật.

U17 Việt Nam vừa có khởi đầu không thể ấn tượng hơn tại bảng A giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026 khi vùi dập đối thủ nhiều duyên nợ Malaysia với tỷ số 4-0. Chiến thắng này không chỉ khẳng định sức mạnh của các cầu thủ trẻ mà còn khiến truyền thông Malaysia phải thừa nhận sự chênh lệch đẳng cấp rõ rệt.

U17 Việt Nam có màn ra quân ấn tượng.

Cơn ác mộng của "Hổ Mã Lai" trước sức tấn công vũ bão

Trận derby khu vực tại cấp độ trẻ đã diễn ra theo kịch bản một chiều mà ít ai ngờ tới. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ Việt Nam đã thiết lập thế trận áp đảo, liên tục dồn ép hàng thủ Malaysia vào trạng thái báo động. Điểm sáng lớn nhất trong đội hình của U17 Việt Nam chính là tiền vệ Lê Sỹ Bách, người đã lập một cú đúp vô cùng ấn tượng.

Bên cạnh sự tỏa sáng của Sỹ Bách, các pha lập công sắc bén của Nguyễn Văn Dương và Nguyễn Mạnh Cường đã hoàn tất ngày thi đấu thăng hoa. Hiệu quả trong khâu dứt điểm và sự cơ động của hàng tiền vệ đã giúp đoàn quân áo đỏ dẫn trước tới 3-0 ngay trước khi hiệp một khép lại, khiến mọi nỗ lực vùng vẫy của đối thủ trở nên vô vọng.

Truyền thông Malaysia: "Việt Nam quá mạnh"

Chứng kiến sự sụp đổ chóng vánh của đội nhà, chuyên trang thể thao nổi tiếng Makan Bola của Malaysia đã không ngần ngại giật dòng tít đầy sự bất lực: "Malaysia bị đánh bại, Việt Nam quá mạnh". Tờ báo này bày tỏ sự thất vọng xen lẫn bất ngờ khi đội bóng của huấn luyện viên Shukor Adan – vốn vừa vượt qua vòng loại U17 châu Á 2026 – lại để thua dễ dàng đến vậy.

Tờ báo nước bạn cay đắng phân tích rằng dù đã kỳ vọng vào một phong độ tốt nhất, nhưng thực tế trên sân cho thấy Malaysia hoàn toàn bị ngợp. Trong khi Việt Nam thi đấu ung dung và thoải mái gia tăng cách biệt, Malaysia chỉ biết gồng mình để tránh một trận thua đậm hơn trong hiệp hai nhưng vẫn phải nhận thêm bàn thua thứ tư chung cuộc.

Cục diện bảng A và tham vọng của U17 Việt Nam

Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026 năm nay được tổ chức tại Indonesia từ ngày 11/04 đến 24/04, quy tụ 12 đội bóng chia làm ba bảng đấu. Với thể lệ khắt khe dành cho lứa cầu thủ sinh từ năm 2009 trở về sau, giải đấu là thước đo chính xác cho công tác đào tạo trẻ của các quốc gia trong khu vực.

Nằm ở bảng A cùng với chủ nhà Indonesia, Malaysia và Timor Leste, chiến thắng 4-0 này giúp U17 Việt Nam chiếm lợi thế cực lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng bán kết. Sự khởi đầu thuận lợi không chỉ mang lại 3 điểm mà còn tiếp thêm sự tự tin rất lớn cho các cầu thủ trẻ trước khi đối đầu với những thử thách khó khăn hơn phía trước tại sân chơi khu vực.