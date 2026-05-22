U17 Việt Nam đối đầu Bỉ và Mali tại World Cup U17 2026: Thử thách lớn trên đất Qatar Lần đầu dự World Cup U17, Việt Nam rơi vào bảng G với những đối thủ sừng sỏ. AFC và giới chuyên gia đánh giá đây là bài kiểm tra bản lĩnh cho đại diện duy nhất của Đông Nam Á.

Tối 21/5, lễ bốc thăm vòng chung kết (VCK) World Cup U17 2026 đã diễn ra, xác định hành trình lịch sử của bóng đá trẻ Việt Nam. Trong lần đầu tiên góp mặt tại sân chơi lớn nhất hành tinh cấp độ U17, đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng G – nơi hội tụ những nền bóng đá phát triển từ các châu lục khác nhau là U17 Bỉ, U17 Mali và U17 New Zealand.

U17 Việt Nam lần đầu góp mặt ở sân chơi lớn World Cup U17. Ảnh: VFF

Lá thăm đầy thách thức tại Bảng G

Dù World Cup U17 2026 mở rộng quy mô lên 48 đội bóng, cơ hội cạnh tranh vẫn vô cùng khốc liệt. Việc rơi vào bảng G được giới chuyên môn nhận định là thử thách cực đại cho thầy trò huấn luyện viên trẻ Việt Nam. Trong số các đối thủ, U17 Bỉ đại diện cho nền bóng đá châu Âu với hệ thống đào tạo trẻ hàng đầu thế giới, sở hữu tư duy chiến thuật và kỹ thuật cá nhân ưu việt.

Trong khi đó, U17 Mali là một "thế lực" đáng gờm tại châu Phi, nổi tiếng với nền tảng thể lực sung mãn và lối chơi bùng nổ. Đối thủ còn lại là U17 New Zealand, đội bóng giàu kinh nghiệm tại các giải đấu trẻ thế giới, sở hữu lối chơi hiện đại và ưu thế về thể hình. Sự góp mặt của ba đối thủ từ ba châu lục khác nhau buộc U17 Việt Nam phải có sự chuẩn bị đa dạng về mặt chiến thuật.

Sự kỳ vọng từ truyền thông và giới chuyên môn châu Á

Ngay sau khi kết quả bốc thăm được công bố, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã dành sự quan tâm đặc biệt cho U17 Việt Nam. AFC nhấn mạnh đây là cột mốc lịch sử, ghi nhận bước tiến vượt bậc của công tác đào tạo trẻ tại Việt Nam. Chuyên trang ASEAN Football nhận định: "Đây là một bảng đấu đầy thách thức, nhưng cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ Việt Nam cọ xát với những phong cách bóng đá đỉnh cao nhất".

Đáng chú ý, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) Tsuneyasu Miyamoto đã gửi thư chúc mừng tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Ông khẳng định tấm vé dự VCK World Cup là thành quả của một quá trình nỗ lực bền bỉ và bài bản. Người đứng đầu bóng đá Nhật Bản kỳ vọng cả Việt Nam và Nhật Bản sẽ cùng tạo nên những dấu ấn tích cực, đại diện cho bản lĩnh của bóng đá châu Á trên sân khấu thế giới.

Chiến dịch chinh phục lịch sử tại Qatar

VCK World Cup U17 2026 sẽ diễn ra từ ngày 19/11 đến 13/12 tại Qatar. Đây là kỳ đại hội đặc biệt khi châu Á có tới 9 đại diện tham dự, bao gồm: Qatar (chủ nhà), Saudi Arabia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Uzbekistan, Tajikistan, Australia và Việt Nam. Trong số này, Việt Nam là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á, mang theo kỳ vọng của cả khu vực.

Việc được đối đầu với những đối thủ như Bỉ hay Mali không chỉ là một thử thách về mặt điểm số mà còn là bài kiểm tra về tâm lý và bản lĩnh thi đấu cho các cầu thủ trẻ. Với tinh thần không còn gì để mất và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, người hâm mộ đang chờ đợi vào những bất ngờ mà "Những chiến binh sao vàng" trẻ tuổi có thể tạo ra tại Qatar vào cuối năm nay.