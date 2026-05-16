U17 Việt Nam đối đầu U17 Australia: Bản lĩnh vượt qua 'bẫy' tung hô trước ngưỡng cửa lịch sử Sau tấm vé dự World Cup, thầy trò HLV Cristiano Roland cần giữ đôi chân trên mặt đất và tránh xa sự tung hô quá đà từ mạng xã hội để tập trung cho cuộc tái đấu sinh tử với U17 Australia tại tứ kết châu Á.

Chiến tích giành vé dự U17 World Cup và lọt vào tứ kết giải châu lục là một cột mốc lịch sử của bóng đá trẻ Việt Nam. Tuy nhiên, ngay khi ánh hào quang rực rỡ nhất xuất hiện, thầy trò HLV Cristiano Roland cũng phải đối mặt với một thử thách vô hình nhưng đầy hiểm họa: làn sóng tung hô quá đà trên các nền tảng mạng xã hội.

Bài học đắt giá từ 'vết xe đổ' của đàn anh

Lịch sử bóng đá Việt Nam từng chứng kiến không ít tài năng trẻ bị chững lại sau những thành công sớm. Bài học từ lứa U23 Việt Nam tại giải vô địch châu Á 2026 vẫn còn vẹn nguyên giá trị cảnh tỉnh. Thời điểm đó, sau những kết quả khả quan ban đầu, sự chủ quan và tâm lý tự mãn đã âm thầm len lỏi vào đội hình của HLV Kim Sang-sik.

Việc chìm đắm trong các bài viết ngợi ca và sự săn đón từ giới KOLs đã khiến các cầu thủ trẻ đánh mất sợi dây liên kết với thực tại chuyên môn. Hệ quả là tại trận bán kết, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại bàng hoàng 0-3 trước U23 Trung Quốc – một đối thủ vốn không được đánh giá quá cao trước đó. Phải đến khi tỉnh giấc sau trận thua bẽ bàng, đội bóng mới tìm lại bản ngã nhưng mọi thứ đã quá muộn để cứu vãn một giải đấu trọn vẹn.

Giải mã đối thủ U17 Australia

Xét về khía cạnh chuyên môn, U17 Australia không phải là rào cản bất khả thi. Các chiến binh sao vàng từng có màn trình diễn thuyết phục và từng khuất phục chính đối thủ này tại giải vô địch Đông Nam Á hồi tháng trước. Lối chơi của đội bóng xứ chuột túi dựa nhiều vào thể lực và bóng bổng, vốn là điểm yếu mà HLV Cristiano Roland đã có những phương án hóa giải hiệu quả ở vòng bảng.

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất ở vòng knock-out sắp tới không nằm ở chiến thuật mà nằm ở yếu tố tâm lý. Những mỹ từ từ dư luận có thể trở thành "liều thuốc độc vô hình" nếu các cầu thủ không tự kiểm soát được cảm xúc. Sự tập trung tối đa vào từng bước chạy, từng pha xử lý bóng trên sân cỏ mới là chìa khóa để viết tiếp trang sử vàng.

Mệnh lệnh từ người đứng đầu VFF

Nhận thấy nguy cơ tiềm ẩn, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã có buổi trò chuyện thẳng thắn nhằm chấn chỉnh tinh thần toàn đội. Thông điệp được đưa ra rất rõ ràng: các cầu thủ phải lập tức bỏ điện thoại xuống, chấm dứt tư tưởng "sống ảo" để dồn toàn lực cho trận đấu thực tế.

Sự tự tin chỉ có giá trị khi được xây dựng trên nền tảng của tính kỷ luật và sự tôn trọng đối thủ. Mỗi bước chạy tại vòng tứ kết phải được định đoạt bằng mồ hôi và sự khoa học, thay vì những lượt tương tác ảo trên Facebook hay TikTok. Chỉ khi giữ được cái đầu lạnh và đôi chân vững vàng trên mặt đất, U17 Việt Nam mới có thể vượt qua áp lực để tiến xa hơn tại đấu trường châu lục.