U17 Việt Nam đối đầu U17 Australia: Trận chung kết sớm và kỳ vọng lật đổ thế thống trị Với thành tích giữ sạch lưới tuyệt đối tại vòng bảng, U17 Việt Nam được người hâm mộ Đông Nam Á đặt kỳ vọng sẽ vượt qua thử thách cực đại mang tên Australia tại bán kết.

Cuộc đối đầu giữa U17 Việt Nam và U17 Australia tại bán kết giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026 vào ngày 22/4 tới đang trở thành tâm điểm của bóng đá khu vực. Với phong độ hủy diệt cùng hệ thống phòng ngự chưa một lần thủng lưới, thầy trò đội tuyển Việt Nam được đánh giá là đối trọng lớn nhất có thể ngăn cản bước tiến của đại diện đến từ xứ sở chuột túi.

Cuộc đụng độ của hai hàng phòng ngự thép

Tiến vào bán kết với tư cách đội nhất bảng A, U17 Việt Nam đã phô diễn sức mạnh đáng nể. Qua các trận đấu với Malaysia, Timor Leste và Indonesia, đoàn quân áo đỏ đã ghi được 14 bàn thắng và đặc biệt là duy trì thành tích sạch lưới tuyệt đối. Sự cân bằng giữa khả năng tấn công đa dạng và tính kỷ luật trong phòng ngự đã biến Việt Nam thành ứng viên sáng giá cho ngôi vương.

U17 Việt Nam sẽ đối đầu với U17 Australia tại bán kết giải U17 Đông Nam Á 2026. Ảnh: VFF.

Tuy nhiên, U17 Australia lại là một thử thách ở đẳng cấp hoàn toàn khác. Đội bóng này cũng sở hữu những thông số thống kê ấn tượng với 3 trận toàn thắng tại vòng bảng, ghi 15 bàn và cũng chưa để lọt lưới bàn nào. Đây thực sự là màn so tài giữa hai tập thể có lối chơi hoàn thiện nhất giải đấu tính đến thời điểm hiện tại.

Niềm tin từ cộng đồng bóng đá khu vực

Trên các diễn đàn bóng đá như Asean Football, đông đảo người hâm mộ Đông Nam Á đã bày tỏ niềm tin vào U17 Việt Nam. Tài khoản Xman Toys đến từ Singapore nhận định đây thực chất là trận chung kết sớm và tin tưởng Việt Nam sẽ lên ngôi vô địch. Thậm chí, cổ động viên Khamphong từ Thái Lan còn khẳng định đầy tự tin rằng hiện tại chỉ có U17 Việt Nam mới đủ trình độ để đánh bại Australia.

Trái ngược với sự kỳ vọng dành cho Việt Nam, một số ý kiến trung lập vẫn đánh giá cao ưu thế hình thể và đẳng cấp của Australia. Tài khoản Pak Dimas từ Malaysia cho rằng đội bóng xứ chuột túi vẫn ở một trình độ vượt trội so với mặt bằng chung khu vực. Sự phân hóa trong nhận định này càng làm tăng thêm sức nóng cho cuộc chạm trán sắp tới.

Ẩn số từ cặp bán kết còn lại

Bên cạnh tâm điểm Việt Nam - Australia, trận bán kết giữa U17 Malaysia và U17 Lào cũng hứa hẹn nhiều bất ngờ. U17 Lào đang nổi lên như một hiện tượng của giải đấu sau khi quật ngã Thái Lan để đứng đầu bảng C. Trong khi đó, Malaysia đã lách qua khe cửa hẹp để đi tiếp sau khởi đầu khó khăn, cho thấy bản lĩnh của một đội bóng lớn.

Đối với U17 Việt Nam, niềm tin từ người hâm mộ trong nước chính là nguồn động lực to lớn. Việc duy trì sự tập trung tối đa và tâm lý tự tin sẽ là chìa khóa để các cầu thủ trẻ vượt qua "ngọn núi" Australia, qua đó khẳng định vị thế dẫn đầu trong công tác đào tạo trẻ tại khu vực Đông Nam Á.