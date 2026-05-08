U17 Việt Nam đối diện thử thách cực đại trước dàn sao trẻ U17 Hàn Quốc Chuyên gia Dương Vũ Lâm nhận định U17 Việt Nam nằm ở cửa dưới trong cuộc đối đầu với U17 Hàn Quốc tại bảng C VCK U17 châu Á 2026. Động lực giành vé dự World Cup khiến đại diện xứ kim chi trở nên cực kỳ nguy hiểm.

U17 Việt Nam chuẩn bị bước vào một trong những trận đấu quan trọng nhất tại bảng C Vòng chung kết U17 châu Á 2026 với nhiệm vụ đầy khó khăn: ngăn chặn sức mạnh của U17 Hàn Quốc. Trận đấu này không chỉ là phép thử về trình độ mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh cho các học trò của HLV Cristiano Roland trước một đối thủ đang khát khao khẳng định vị thế châu lục.

U17 Việt Nam chuẩn bị đối đầu thử thách lớn mang tên U17 Hàn Quốc. Ảnh: VFF

Khoảng cách về trình độ và thực tế cửa dưới

Đánh giá về cơ hội của Những chiến binh Sao vàng, chuyên gia Dương Vũ Lâm – Cựu Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã đưa ra những phân tích hết sức thẳng thắn. Theo ông, dù bóng đá trẻ luôn chứa đựng những bất ngờ kịch tính, nhưng thực tế khách quan vẫn nghiêng về phía đại diện Đông Á.

"Khách quan mà nói, bóng đá Hàn Quốc vẫn ở trình độ cao hơn nhiều so với bóng đá Việt Nam. U17 Việt Nam vì thế vẫn ở cửa dưới so với U17 Hàn Quốc", ông Dương Vũ Lâm chia sẻ. Sự chênh lệch này không chỉ đến từ nền tảng thể lực, kỹ thuật cá nhân mà còn ở hệ thống đào tạo trẻ bài bản đã giúp Hàn Quốc duy trì vị thế hàng đầu châu lục trong nhiều thập kỷ.

Vũ khí tinh thần và mục tiêu World Cup

Một trong những điểm đáng lưu ý nhất được chuyên gia Dương Vũ Lâm nhấn mạnh chính là động lực thi đấu của U17 Hàn Quốc. Nhiều người đã cố gắng tìm kiếm hy vọng bằng cách so sánh với trận hòa của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc vào tháng 1 vừa qua, nhưng ông Lâm khẳng định tính chất hai giải đấu hoàn toàn khác biệt.

Tại giải U23, Hàn Quốc mang tham vọng vô địch, dẫn đến sự sa sút tinh thần khi không đạt được mục tiêu tối cao. Ngược lại, lứa U17 Hàn Quốc hiện tại đang thi đấu với "nguồn năng lượng kép". Mục tiêu tối thượng của họ tại giải đấu này là giành tấm vé tham dự World Cup U17 – một cột mốc mang tính sự nghiệp đối với bất kỳ cầu thủ trẻ nào.

Thử thách phòng ngự cho HLV Cristiano Roland

Với mục tiêu rõ ràng là tấm vé đi thế giới, U17 Hàn Quốc dự kiến sẽ ra sân với sự tập trung cao độ, lối chơi áp sát nhanh và tấn công trực diện. Điều này đặt lên vai HLV Cristiano Roland bài toán phòng ngự vô cùng nan giải. Các cầu thủ trẻ Việt Nam sẽ cần sự tập trung tuyệt đối trong suốt 90 phút để đứng vững trước những đợt hãm thành từ đối phương.

Mặc dù được đánh giá thấp hơn, nhưng việc thi đấu với tâm thế cửa dưới đôi khi lại giúp các cầu thủ Việt Nam giải tỏa áp lực tâm lý. Sự kỷ luật trong lối chơi và khả năng tận dụng sai lầm từ những pha phản công sẽ là chìa khóa duy nhất để thầy trò HLV Roland có thể tạo nên địa chấn trước gã khổng lồ Hàn Quốc.