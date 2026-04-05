U17 Việt Nam đối mặt bài toán thể hình tại Vòng chung kết châu Á 2026 Thống kê từ AFC cho thấy U17 Việt Nam nằm trong nhóm đội có thể hình khiêm tốn nhất giải, tạo ra thách thức lớn trong cuộc đua giành vé dự World Cup 2026.

Theo số liệu thống kê chính thức từ AFC dựa trên danh sách 23 cầu thủ tham dự Vòng chung kết U17 châu Á 2026, đội tuyển U17 Việt Nam đang đối mặt với bất lợi đáng kể về mặt thể chất. Cụ thể, các cầu thủ trẻ của chúng ta xếp thứ 12 về chiều cao trung bình (1,7343 m) và đứng thứ 11 về cân nặng (65,65 kg), đều thấp hơn mức trung bình chung của toàn giải đấu.

U17 Việt Nam có thể hình không mấy ấn tượng.

Sự chênh lệch lớn so với các đối thủ hàng đầu

Ở bình diện châu lục, khoảng cách về thể hình giữa Việt Nam và các cường quốc bóng đá là khá rõ rệt. U17 Hàn Quốc dẫn đầu tuyệt đối với chiều cao trung bình lên tới 1,8170 m, cao hơn các cầu thủ Việt Nam gần 8 cm. Ngay tại khu vực Đông Nam Á, dù nhỉnh hơn Indonesia và Myanmar, U17 Việt Nam vẫn xếp sau Thái Lan (1,7587 m) về các chỉ số vật lý.

Đáng chú ý, đối thủ trong trận ra quân của chúng ta là Yemen lại là đội bóng có thể hình khiêm tốn nhất giải với chiều cao trung bình chỉ đạt 1,7052 m. Đây được xem là cơ hội để thầy trò huấn luyện viên tận dụng lợi thế nhỏ nhoi về mặt thể chất trong ngày khai màn.

Phân hóa thể hình theo từng vị trí chiến thuật

Mặc dù chỉ số trung bình toàn đội không cao, ban huấn luyện U17 Việt Nam vẫn sở hữu những cá nhân có thể hình lý tưởng ở các vị trí trọng yếu. Hàng phòng ngự có sự góp mặt của những cầu thủ cao trên 1,8 m như Lý Xuân Hòa (1,84 m), Nguyễn Tuấn Vũ (1,82 m) và Nguyễn Mạnh Cường (1,82 m). Trên hàng công, Lê Trọng Đại Nhân với chiều cao 1,8 m được kỳ vọng sẽ là mũi nhọn trong các pha không chiến.

Ngược lại, chỉ số chung bị kéo xuống bởi nhóm tiền vệ và cầu thủ chạy cánh kỹ thuật. Những cái tên như Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam (1,65 m) hay Lê Sỹ Bách (1,66 m) dù sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt nhưng sẽ gặp nhiều khó khăn trong các pha tranh chấp tay đôi với những đối thủ to cao từ UAE hay Hàn Quốc.

Nòng cốt đào tạo trẻ trong nước

Về mặt nhân sự, đội hình tham dự giải lần này thể hiện sự ưu tiên cho tính kinh nghiệm và độ chín thể chất khi có tới 22/23 cầu thủ sinh năm 2009. Toàn bộ danh sách đều là những tài năng được đào tạo trong nước, chủ yếu đến từ hai lò đào tạo danh tiếng là Hà Nội FC (6 cầu thủ) và PVF (5 cầu thủ).

U17 Việt Nam nằm tại bảng C và sẽ bắt đầu hành trình tìm kiếm tấm vé dự U17 World Cup 2026 bằng trận đấu gặp Yemen vào ngày 6/5. Sau đó, đội sẽ lần lượt đối đầu với hai thử thách cực đại là Hàn Quốc (10/5) và UAE (13/5). Khả năng duy trì thể lực và chiến thuật linh hoạt sẽ là chìa khóa để bù đắp cho những hạn chế về mặt thể hình của các cầu thủ trẻ.