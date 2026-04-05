U17 Việt Nam đối mặt dàn cựu vương tại bảng tử thần VCK châu Á 2026 Đoàn quân của HLV Cristiano Roland sẽ phải vượt qua những đối thủ giàu truyền thống gồm Hàn Quốc, UAE và Yemen tại bảng C. Dù đối mặt thử thách cực đại, phong độ 5 trận toàn thắng tại vòng loại là điểm tựa vững chắc cho đội tuyển trẻ Việt Nam.

U17 Việt Nam là đại diện nằm tại bảng C vòng chung kết U17 châu Á 2026, đối đầu trực tiếp với ba đối thủ sừng sỏ gồm Hàn Quốc, Yemen và UAE trong một bảng đấu được đánh giá là thách thức nhất giải. Sự góp mặt của những cựu vương châu lục biến chiến dịch này thành bài kiểm tra thực sự cho bản lĩnh của thầy trò HLV Cristiano Roland.

U17 Việt Nam chuẩn bị chạm trán những ông lớn của châu Á.

Thách thức từ bề dày truyền thống của đối thủ

Xét về lịch sử, Hàn Quốc được đánh giá là ứng viên số một cho ngôi đầu bảng C. Bóng đá trẻ xứ kim chi từng hai lần đăng quang vào các năm 1986, 2002 và đang giữ vị thế đương kim Á quân (năm 2023). Ở cấp độ toàn cầu, đội tuyển trẻ Hàn Quốc cũng từng hai lần tiến vào đến tứ kết World Cup, khẳng định đẳng cấp vượt trội ở khu vực.

Hai đối thủ còn lại là UAE và Yemen cũng sở hữu bảng thành tích dạn dày kinh nghiệm. UAE từng giành ngôi Á quân châu Á năm 1990 và đã có 4 lần tham dự vòng chung kết World Cup. Trong khi đó, Yemen mang đến ký ức đáng ngại cho bóng đá Việt Nam khi từng đánh bại lứa trẻ nước ta vào năm 2002 để tiến vào trận chung kết châu lục. Sự góp mặt của những nền bóng đá mạnh này đòi hỏi sự chuẩn bị khắt khe về cả đấu pháp lẫn tâm lý chiến từ phía Việt Nam.

Phong độ hủy diệt: Điểm tựa của HLV Cristiano Roland

Dù phải đối mặt với lịch sử đầy áp lực, cục diện hiện tại lại đang ủng hộ U17 Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia Cristiano Roland, toàn đội đang trình diễn một phong cách bóng đá tấn công hiện đại và hiệu quả. Xuyên suốt chiến dịch vòng loại, các cầu thủ áo đỏ đã càn quét bảng đấu với 5 trận toàn thắng tuyệt đối.

U17 Việt Nam đang có phong độ rất cao.

Thống kê cho thấy sức mạnh tấn công đáng nể của U17 Việt Nam với 30 bàn thắng ghi được và không để lọt lưới bất kỳ bàn thua nào. Những chiến thắng cách biệt như 4-0 trước Malaysia hay việc ghi 20 bàn vào lưới các đối thủ như Singapore và Quần đảo Bắc Mariana đã khẳng định sức mạnh của hàng công. Hiệu suất ghi bàn của đội tuyển trẻ Việt Nam tại vòng loại chỉ xếp sau Trung Quốc trên toàn châu lục.

Kỳ vọng phá vỡ trật tự cũ

Sự kết hợp giữa hàng thủ kỷ luật và các mũi nhọn sắc bén trên hàng công đã tạo nên một tập thể không e sợ trước các thế lực lớn. Những gương mặt như Nguyễn Lực và Văn Dương, những người đã góp công lớn trong chiến thắng 2-1 trước Australia tại giải Đông Nam Á, được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng tại đấu trường châu lục.

Nhìn lại giải đấu năm trước, lứa cầu thủ trẻ Việt Nam đã để lại dấu ấn khi có điểm ở cả ba trận vòng bảng dù chưa thể tiến sâu. Với nền tảng phong độ rực lửa hiện tại, thầy trò HLV Cristiano Roland hoàn toàn có quyền tự tin vào khả năng phá vỡ trật tự cũ tại bảng C, từ đó kiến tạo nên những cột mốc lịch sử mới cho bóng đá trẻ nước nhà trên bản đồ châu Á.