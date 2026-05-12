U17 Việt Nam dồn lực cho trận đấu sinh tử: HLV Cristiano Roland và mục tiêu World Cup Sau thất bại sít sao trước Hàn Quốc, U17 Việt Nam tập trung tối đa cho cuộc đối đầu UAE nhằm quyết định tấm vé dự tứ kết và suất tham dự U17 World Cup 2026.

Đội tuyển U17 Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử khi bước vào khâu chuẩn bị cuối cùng cho trận quyết đấu với U17 UAE tại bảng C vòng chung kết U17 châu Á 2026. Sau thất bại đầy nuối tiếc trước đối thủ mạnh Hàn Quốc, thầy trò HLV Cristiano Roland đang nỗ lực tối đa để giành lấy quyền tự quyết cho tấm vé vào tứ kết, đồng thời hiện thực hóa giấc mơ tham dự U17 World Cup.

Vực dậy tinh thần và bài học từ những chi tiết nhỏ

Trận thua ngược ở những phút cuối trước U17 Hàn Quốc dù đã dẫn bàn trong phần lớn thời gian là một cú sốc tâm lý không nhỏ. Tuy nhiên, ngay khi trở lại sân tập, HLV Cristiano Roland đã ưu tiên việc ổn định tâm lý và hồi phục thể trạng cho các cầu thủ trẻ. Nhóm đá chính được áp dụng chế độ vận động nhẹ, trong khi các nhân tố dự bị tiếp tục rèn luyện cường độ cao để duy trì trạng thái sẵn sàng cao nhất.

HLV Roland xốc lại tinh thần cho các học trò.

Chiến lược gia người Brazil đã dành nhiều thời gian để trò chuyện và khích lệ các học trò. Ông nhấn mạnh rằng trong bóng đá đỉnh cao, những chi tiết nhỏ nhất luôn quyết định kết quả cuối cùng. Việc rút kinh nghiệm từ những sai sót ở thời điểm nhạy cảm không chỉ giúp đội bóng cải thiện thành tích trước UAE mà còn là bài học quý giá cho sự trưởng thành lâu dài của các cầu thủ.

Cục diện bảng C và cơ hội đi tiếp của U17 Việt Nam

Dù vừa trải qua một kết quả không như ý, U17 Việt Nam vẫn nắm giữ cơ hội lớn để lọt vào vòng knock-out. Mục tiêu cao nhất và rõ ràng nhất chính là một chiến thắng trước U17 UAE. Nếu giành trọn 3 điểm, đội bóng áo đỏ sẽ chính thức góp mặt tại tứ kết mà không cần quan tâm đến kết quả của các cặp đấu khác.

Trong trường hợp trận đấu kết thúc với tỷ số hòa, kịch bản đi tiếp của Việt Nam sẽ phụ thuộc vào kết quả giữa U17 Hàn Quốc và U17 Yemen. Cụ thể, các học trò của ông Roland vẫn sẽ giữ ngôi nhì bảng nếu Hàn Quốc không để thua Yemen. Bên cạnh đó, cánh cửa lọt vào nhóm các đội xếp thứ 3 có thành tích xuất sắc nhất vẫn đang bỏ ngỏ, tùy thuộc vào diễn biến tại các bảng đấu khác, đặc biệt là trường hợp của chủ nhà World Cup U17 Qatar.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả chiến thuật lẫn tâm lý, U17 Việt Nam đang thể hiện quyết tâm cao độ để vượt qua thử thách cuối cùng tại vòng bảng. Trận đấu sắp tới không chỉ là cuộc cạnh tranh về điểm số, mà còn là bản lĩnh và sự tập trung của thế hệ trẻ Việt Nam trên hành trình vươn tầm châu lục.