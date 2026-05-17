U17 Việt Nam dừng bước tại giải châu Á: Tấm vé World Cup lịch sử và lời khẳng định của HLV Roland Dù để thua 0-3 trước U17 Australia tại tứ kết, U17 Việt Nam vẫn hoàn thành mục tiêu lịch sử với tấm vé dự World Cup. HLV Cristiano Roland ca ngợi tinh thần chiến binh của các học trò.

U17 Việt Nam đã chính thức khép lại hành trình tại vòng chung kết U17 châu Á 2026 sau thất bại 0-3 trước đối thủ mạnh U17 Australia trong trận tứ kết diễn ra vào ngày 17/5. Dù không thể tiến sâu hơn tại đấu trường châu lục, đoàn quân của huấn luyện viên Cristiano Roland vẫn để lại dấu ấn đậm nét với tấm vé tham dự sân chơi World Cup lịch sử.

Thử thách từ sức mạnh thể chất của Australia

Tái đấu với đối thủ từng thất bại trước mình tại giải vô địch Đông Nam Á, U17 Việt Nam lần này phải đối mặt với một U17 Australia hoàn toàn khác biệt. Đội bóng xứ chuột túi đã tận dụng tối đa lợi thế về thể hình và nền tảng thể lực sung mãn để thiết lập một thế trận áp đảo ngay từ những phút đầu tiên.

Hàng phòng ngự của Việt Nam đã chơi tập trung và đứng vững trong phần lớn thời gian hiệp một. Tuy nhiên, áp lực liên tục từ phía Australia cuối cùng đã mang lại hiệu quả. Phút thứ 40, Oliver O’Carroll ghi bàn mở tỷ số, phá vỡ thế bế tắc và đẩy các cầu thủ trẻ áo đỏ vào thế phải dâng cao tìm bàn gỡ.

Cristiano Roland vẫn hài lòng sau trận thua U17 Australia.

Bước ngoặt từ những đòn phản công

Sang hiệp hai, huấn luyện viên Cristiano Roland chỉ đạo các học trò chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, chính sự nôn nóng này đã vô tình lộ ra những khoảng trống chết người phía sau hàng phòng ngự. U17 Australia với lối chơi thực dụng đã tận dụng triệt để những kẽ hở này.

Phút 60, từ một tình huống phản công sắc lẹm, Hassarati nhân đôi cách biệt cho đội bóng áo vàng. Đến phút 75, Akeem Gerald ghi bàn thắng thứ ba, chính thức ấn định tỷ số 3-0. Các bàn thua của Việt Nam trong hiệp hai đều đến từ kịch bản tương tự: đối thủ khai thác tốc độ trong các tình huống chuyển trạng thái khi đội hình Việt Nam chưa kịp lùi về bọc lót.

Lời khẳng định về tinh thần chiến binh

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, thay vì sự thất vọng, huấn luyện viên Cristiano Roland đã dành những lời động viên đầy cảm xúc để vực dậy tinh thần các học trò. Chiến lược gia người Brazil nhấn mạnh rằng hành trình của đội bóng trong một tháng qua là một kỳ tích phi thường của bóng đá trẻ Việt Nam.

"Chỉ trong vòng một tháng, chúng ta đã hoàn thành hai mục tiêu lớn: vô địch Đông Nam Á và giành vé tham dự World Cup. Điều đó thực sự phi thường. Các em đã cho thấy mình là những chiến binh thực thụ trên sân cỏ," ông Roland chia sẻ. HLV trưởng cũng khẳng định U17 Việt Nam đã thể hiện được bản sắc và sự dũng cảm trước những đối thủ hàng đầu châu lục.

Hướng tới sân chơi World Cup lịch sử

Dù dừng chân tại tứ kết châu Á, bóng đá Việt Nam vẫn ghi nhận một cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên lứa cầu thủ U17 giành quyền góp mặt tại sân chơi thế giới. Việc vượt qua những rào cản về thể chất để cạnh tranh sòng phẳng tại đấu trường châu lục là minh chứng cho sự tiến bộ về tư duy chiến thuật dưới thời HLV Roland.

Sau giải đấu này, toàn đội sẽ có quãng nghỉ ngắn trước khi hội quân trở lại. Ban huấn luyện dự kiến sẽ có những điều chỉnh về nhân sự và giáo án tập luyện để khắc phục các hạn chế về thể lực và khả năng chống phản công, chuẩn bị kỹ lưỡng nhất cho chiến dịch World Cup sắp tới – nơi thử thách sẽ còn lớn hơn gấp bội.