U17 Việt Nam dừng bước tại tứ kết: Báo Trung Quốc chỉ ra tử huyệt trước Australia Thất bại 0-3 của U17 Việt Nam trước Australia được tờ Sina phân tích sâu về sự chênh lệch thể chất và những sai lầm phòng ngự tại vòng chung kết châu Á 2026.

Đội tuyển U17 Việt Nam đã chính thức khép lại hành trình tại vòng chung kết U17 châu Á 2026 sau thất bại 0-3 trước đối thủ mạnh U17 Australia. Trận thua tại vòng tứ kết diễn ra ở Saudi Arabia không chỉ chấm dứt hy vọng tiến sâu của đoàn quân áo đỏ mà còn phơi bày những khoảng cách đáng kể về mặt trình độ giữa hai nền bóng đá trẻ.

Truyền thông quốc tế phân tích sự chênh lệch thể chất

Chứng kiến màn trình diễn này, tờ báo Sina của Trung Quốc đã có bài phân tích sâu về những hạn chế mà đoàn quân của huấn luyện viên Cristiano Roland bộc lộ trong suốt 90 phút thi đấu. Theo Sina, đại diện Đông Nam Á đã gặp vô vàn trở ngại trong việc duy trì nhịp độ trước sức ép dồn dập từ phía đối thủ. Đội bóng xứ chuột túi đã triển khai lối chơi tấn công biên với cường độ cao nhằm khai thác triệt để các khoảng trống trong hệ thống phòng ngự của U17 Việt Nam.

Thống kê trận đấu cho thấy một thực tế nghiệt ngã: dù đã nỗ lực tung ra tới 15 cú dứt điểm, nhưng các chân sút áo đỏ lại thiếu đi tính sát thương cần thiết để chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Ngược lại, U17 Australia cho thấy sự hiệu quả vượt trội trong các tình huống hãm thành trực diện.

Bài học kinh nghiệm tại vòng knock-out

Phân tích sâu hơn về chuyên môn, báo chí Trung Quốc nhấn mạnh điểm yếu về thể hình và thể lực của U17 Việt Nam khi phải đối đầu với một tập thể có thể chất vượt trội. Tờ Sina nhận định: “U17 Việt Nam đã phải trả giá vì những sai sót trong khâu phòng thủ trước một đối thủ thi đấu với nhịp độ nhanh và tấn công trực diện. Điều này cho thấy tính chất khắc nghiệt của vòng đấu loại trực tiếp, nơi không có chỗ cho những sai lầm cá nhân.”

Dù phải dừng bước, hành trình của U17 Việt Nam tại giải đấu năm nay vẫn để lại những dấu ấn tích cực, đặc biệt là chiến tích đứng đầu bảng đấu có sự góp mặt của U17 Hàn Quốc. Truyền thông quốc tế cũng dành sự tôn trọng cho hệ thống đào tạo trẻ của Việt Nam, khẳng định một thất bại đơn lẻ không phản ánh tổng thể tiềm năng của cả nền bóng đá.

Sau giải đấu này, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland sẽ rút ra những bài học kinh nghiệm quan trọng để chuẩn bị cho các chiến dịch tương lai. Phía trước U17 Việt Nam sẽ là vòng chung kết World Cup U17, nơi FIFA dự kiến tiến hành bốc thăm chia bảng vào ngày 21/5 tới.