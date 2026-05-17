U17 Việt Nam dừng bước tại tứ kết châu Á 2026 sau trận thua trước Australia Thất bại 0-3 trước U17 Australia tại vòng tứ kết khiến U17 Việt Nam lỡ hẹn với bán kết, nhưng thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn hoàn thành mục tiêu lịch sử dự World Cup.

Hành trình của U17 Việt Nam tại vòng chung kết U17 châu Á 2026 đã chính thức khép lại sau thất bại 0-3 trước đối thủ đầy duyên nợ U17 Australia. Dù không thể tiến sâu hơn vào bán kết, các học trò của HLV Cristiano Roland vẫn rời giải trong tư thế ngẩng cao đầu nhờ thành tích giành vé tham dự U17 World Cup đã đạt được trước đó.

U17 Việt Nam thua trắng U17 Australia ở tứ kết.

Ưu thế thể chất và bước ngoặt ở hiệp một

Bước vào trận tứ kết, U17 Việt Nam duy trì sự tự tin với bộ khung đội hình quen thuộc. Ngược lại, U17 Australia thực hiện nhiều thay đổi chiến thuật nhằm hóa giải lối chơi của đại diện Đông Nam Á. Ngay từ những phút đầu, đội bóng từ xứ sở Chuột túi đã áp dụng chiến thuật pressing tầm cao, tận dụng tối đa ưu thế về hình thể để gây sức ép lên hàng phòng ngự áo đỏ.

Phút 32, thủ thành Xuân Hòa đã chứng minh giá trị bằng pha cứu thua xuất thần sau cú dứt điểm hiểm hóc của Georgio Hassarati. Tuy nhiên, sự kiên cường của hệ thống phòng ngự U17 Việt Nam chỉ đứng vững đến phút 40. Từ một tình huống bóng bổng lộn xộn, Oliver O'Carroll tận dụng sai lầm trong khâu phá bóng của hậu vệ Việt Nam để dứt điểm cận thành, mở tỷ số trận đấu.

Nỗ lực thay đổi cục diện không thành công

Sang hiệp hai, HLV Cristiano Roland thực hiện những điều chỉnh nhân sự khi tung Mạnh Quân vào sân nhằm cải thiện khả năng tấn công. Những cái tên như Sỹ Bách và Văn Dương thi đấu đầy xông xáo, liên tục tạo ra các tình huống đột phá từ hành lang cánh. Tuy nhiên, sự thiếu sắc bén trong các pha dứt điểm cuối cùng đã khiến U17 Việt Nam không thể tìm được bàn gỡ.

Đáng chú ý, khi đang nỗ lực dâng cao đội hình, U17 Việt Nam đã phải nhận đòn "hồi mã thương". Phút 60, Georgio Hassarati thực hiện pha solo vượt qua hàng thủ trước khi dứt điểm tinh tế nhân đôi cách biệt. Đến phút 75, Akeem Gerald dập tắt mọi hy vọng lội ngược dòng của thầy trò ông Roland bằng cú sút quyết đoán, ấn định tỷ số 3-0.

Những nỗ lực của U17 Việt Nam không thành công.

Dấu ấn lịch sử và tương lai World Cup

Trong những phút cuối, dù kết quả đã an bài, các cầu thủ trẻ Việt Nam vẫn duy trì tinh thần thi đấu bền bỉ. Những cơ hội của Triệu Đình Vỹ hay Anh Hào đều không thể đánh bại được sự tập trung của thủ thành Wilson-Papps bên phía Australia.

Nhìn chung, dù dừng chân ở tứ kết, đây vẫn là một giải đấu thành công rực rỡ đối với bóng đá trẻ Việt Nam. Việc lọt vào nhóm những đội mạnh nhất châu lục và giành tấm vé chính thức tới Vòng chung kết U17 World Cup là minh chứng cho sự tiến bộ về mặt chuyên môn lẫn bản lĩnh dưới thời HLV Cristiano Roland.