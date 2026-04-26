U17 Việt Nam đứng trước cơ hội dự World Cup nhờ bước ngoặt lịch sử từ FIFA Với việc FIFA tăng số suất tham dự World Cup U17 lên con số 48, U17 Việt Nam dưới thời HLV Cristiano Roland đang sở hữu lộ trình thực tế nhất để tiến ra đấu trường thế giới.

Bóng đá trẻ Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử với cơ hội thực tế nhất từ trước đến nay để góp mặt tại đấu trường World Cup U17. Sau chức vô địch Đông Nam Á đầy thuyết phục, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland đang tràn đầy tự tin hướng tới vòng chung kết U17 châu Á 2026 diễn ra tại Saudi Arabia.

U17 Việt Nam thăng hoa tại giải U17 Đông Nam Á.

Bước ngoặt từ quy định mới của FIFA

Kịch bản để U17 Việt Nam hiện thực hóa giấc mơ World Cup trở nên khả thi hơn bao giờ hết nhờ vào sự thay đổi mang tính bước ngoặt từ FIFA. Do số đội tham dự World Cup U17 được nâng lên con số 48, châu Á hiện nay được trao tới 8 suất chính thức. Điều này đồng nghĩa với việc 50% số đội tham dự vòng chung kết giải U17 châu Á (8 trên tổng số 16 đội) sẽ có vé tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Về mặt kỹ thuật, nhiệm vụ của đội bóng áo đỏ đã được giảm tải đáng kể. Thay vì phải thắng những trận tứ kết sinh tử đầy rủi ro như trước, U17 Việt Nam chỉ cần vượt qua vòng bảng và nằm trong nhóm hai đội dẫn đầu bảng đấu là nghiễm nhiên sở hữu tấm vé lịch sử.

Sự lột xác về chiến thuật dưới thời Cristiano Roland

Sức mạnh của U17 Việt Nam không chỉ đến từ yếu tố ngoại cảnh mà còn nằm ở sự lột xác về lối chơi. Dưới bàn tay của chiến lược gia người Brazil, Cristiano Roland, đội bóng hiện nay vận hành mạch lạc, bài bản và có tính tổ chức cực cao. Khả năng lội ngược dòng đánh bại Australia 2-1 tại giải Đông Nam Á vừa qua là minh chứng thép cho bản lĩnh và tinh thần chiến đấu của lứa cầu thủ trẻ hiện tại.

Sức mạnh tập thể và tinh thần nỗ lực không ngừng nghỉ là điểm sáng của U17 Việt Nam dưới thời HLV Cristiano Roland.

Thậm chí, truyền thông quốc tế cũng đã bắt đầu dành sự tôn trọng lớn cho đại diện Đông Nam Á. Tờ Jaekyung Ilbo của Hàn Quốc nhận định: "U17 Việt Nam cho thấy họ là đội bóng mạnh nhất khu vực hiện nay nhờ lối chơi kỷ luật. Hàn Quốc cần phải đặc biệt cảnh giác khi đối đầu với đối thủ này ở vòng bảng".

Lộ trình tại Saudi Arabia và niềm tin vào con người Việt Nam

Tại bảng C vòng chung kết sắp tới, U17 Việt Nam rơi vào bảng đấu được đánh giá là khá thuận lợi. Ngoài đối thủ vượt trội là Hàn Quốc, hai cái tên còn lại gồm U17 Yemen và U17 UAE đều ở trình độ tương đương, mang lại cơ hội chiến thắng rất lớn cho đoàn quân của ông Roland.

Vị thuyền trưởng người Brazil luôn giữ niềm tin sắt đá vào chất lượng cầu thủ nội: "Chúng ta từng đánh bại U17 Nhật Bản và U17 Uzbekistan chỉ sau một tháng tập luyện. Điều đó cho thấy chất lượng con người của Việt Nam rất tốt, chúng ta hoàn toàn có thể chơi ngang hàng với những nền bóng đá hàng đầu".

Chuỗi 16 trận bất bại ấn tượng tại các giải đấu chính thức kể từ cuối năm 2024 là bệ phóng tâm lý hoàn hảo cho chiến dịch lần này. Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình bằng trận ra quân gặp U17 Yemen vào lúc 0h ngày 7/5, trận đấu mang tính bản lề cho cả tham vọng World Cup.