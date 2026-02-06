U17 Việt Nam đứng trước cơ hội lịch sử dự World Cup 2026 nhờ thay đổi của FIFA Việc FIFA mở rộng quy mô World Cup U17 lên 48 đội giúp châu Á có 8 suất tham dự, mở ra cánh cửa rộng mở cho thầy trò HLV Cristiano Roland tại vòng chung kết châu Á sắp tới.

Bóng đá trẻ Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt lịch sử khi Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) chính thức áp dụng thể thức mới cho vòng chung kết World Cup U17 năm 2026. Thay đổi mang tính đột phá này không chỉ làm tăng tính cạnh tranh mà còn mở ra hy vọng hiện thực hóa giấc mơ thế giới cho cả hai đội tuyển U17 nam và nữ của Việt Nam.

Cơ hội vàng từ sự thay đổi của FIFA

Quyết định nâng số đội tham dự World Cup U17 lên 48 đội của FIFA đã trực tiếp mang lại lợi thế lớn cho khu vực châu Á (AFC) với tổng cộng 8 suất góp mặt. Điều này đồng nghĩa với việc tại Vòng chung kết U17 châu Á diễn ra tại Saudi Arabia vào tháng 5 tới, các đội tuyển chỉ cần vượt qua vòng bảng để tiến vào tứ kết là sẽ chắc chắn sở hữu tấm vé tới Qatar.

U17 nam Việt Nam có cơ hội lớn để dự World Cup.

Đối với U17 nam Việt Nam, đây là thời điểm không thể tốt hơn để khẳng định vị thế. Dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland, đội bóng đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc về tư duy chiến thuật và bản lĩnh thi đấu. Việc cầm hòa các đối thủ mạnh như Nhật Bản, Úc và UAE tại các giải đấu trước đó chính là cơ sở để người hâm mộ tin vào một kỳ tích mới.

Phân tích nhóm hạt giống và kịch bản bảng đấu

Dựa trên bảng xếp hạng thành tích gần đây, AFC đã phân chia các nhóm hạt giống cho lễ bốc thăm diễn ra vào ngày 12/2. U17 nam Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 3 cùng với các đối thủ khu vực như Thái Lan, Trung Quốc và Ấn Độ. Điều này giúp chúng ta tránh được các đối thủ cùng nhóm nhưng lại đặt ra thách thức từ các nhóm khác.

Đáng chú ý, nhóm hạt giống số 4 tiềm ẩn nhiều rủi ro khi có sự xuất hiện của những nền bóng đá mạnh như Triều Tiên, UAE hay chủ nhà World Cup tương lai - Qatar. Một bảng đấu "tử thần" là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả thể lực lẫn tâm lý từ ban huấn luyện.

Thách thức cực đại cho đội tuyển nữ

Trái ngược với sự thuận lợi của đội nam, hành trình của U17 nữ Việt Nam được dự báo sẽ khó khăn hơn gấp bội. World Cup U17 nữ 2026 tổ chức tại Morocco chỉ dành 4 suất cho khu vực châu Á. Trong bối cảnh các cường quốc bóng đá nữ như Nhật Bản, Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc và Úc luôn duy trì sức mạnh áp đảo, việc giành được một trong bốn vị trí dẫn đầu là thử thách vô cùng lớn đối với các cô gái trẻ Việt Nam.

Dẫu vậy, việc nằm trong nhóm hạt giống số 3 cũng là một điểm tựa để U17 nữ Việt Nam hy vọng vào một bảng đấu dễ thở hơn, qua đó tạo nên những cú sốc bất ngờ tại giải đấu cấp châu lục. Tất cả các kịch bản sẽ được định đoạt tại buổi lễ bốc thăm diễn ra vào lúc 14h ngày 12/2 tới đây.