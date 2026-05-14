U17 Việt Nam ghi danh vào World Cup 2026: Vị thế duy nhất của bóng đá Đông Nam Á Vượt qua U17 UAE trong trận cầu kịch tính để chiếm ngôi nhất bảng C, thầy trò HLV Cristiano Roland chính thức giành vé dự U17 World Cup 2026, trở thành đại diện duy nhất của khu vực góp mặt tại sân chơi thế giới.

Bóng đá trẻ Việt Nam vừa thiết lập một cột mốc lịch sử mới khi chính thức giành quyền tham dự FIFA U17 World Cup 2026. Chiến tích này không chỉ đơn thuần là kết quả của một trận đấu, mà còn là lời khẳng định về vị thế của lứa cầu thủ trẻ Việt Nam trên bình diện châu lục, đặc biệt khi nhìn vào danh sách các đại diện tinh túy nhất của châu Á sẽ góp mặt tại Qatar vào năm tới.

Chiến thắng kịch tính và bản lĩnh của thầy trò HLV Roland

Tấm vé đến với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh cấp độ U17 được định đoạt sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước U17 UAE ở lượt trận cuối bảng C vòng loại U17 châu Á 2026. Đây là trận đấu mà U17 Việt Nam đã thể hiện sự vượt trội về cả tư duy chiến thuật lẫn bản lĩnh thi đấu trong những thời khắc quyết định. Việc chiếm lĩnh ngôi nhất bảng C là minh chứng rõ nét nhất cho sức mạnh nội lực của đội quân dưới quyền HLV Cristiano Roland.

U17 Việt Nam lần đầu được dự World Cup.

Chiến thắng này đã đưa bóng đá trẻ Việt Nam vào một bản đồ rộng lớn hơn. Trong bối cảnh các đối thủ cùng khu vực như Thái Lan, Indonesia và Myanmar đều phải dừng bước, U17 Việt Nam tự hào là đại diện duy nhất của Đông Nam Á ghi tên mình vào danh sách 9 đội tuyển châu Á tham dự World Cup 2026. Điều này tạo ra một hiệu ứng tâm lý tích cực, khẳng định hướng đi đúng đắn trong công tác đào tạo trẻ của Việt Nam những năm qua.

Vị thế giữa các cường quốc châu lục

Nhìn vào danh sách 9 đại diện châu Á giành vé tới Qatar, có thể thấy U17 Việt Nam đang đứng chung hàng ngũ với những nền bóng đá hàng đầu châu lục. Đây không phải là một sự ưu ái, mà là kết quả của quá trình sàng lọc khắc nghiệt từ vòng loại châu Á.

Nhóm hạt giống/Vị thế Các đội tuyển đại diện châu Á dự U17 World Cup 2026 Nước chủ nhà Qatar Nhất bảng vòng loại Saudi Arabia, Nhật Bản, Việt Nam, Uzbekistan Nhì bảng xuất sắc Tajikistan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia

Việc đứng nhất bảng C, xếp trên cả những đối thủ Tây Á giàu tiềm lực như UAE, cho thấy tấm vé của Việt Nam không hề đến từ sự may mắn. Sự góp mặt của những cái tên như Nhật Bản, Hàn Quốc, hay Australia trong danh sách này càng làm tôn thêm giá trị của chiến tích mà thầy trò HLV Roland vừa đạt được.

Kế thừa và vươn tầm thế giới

Trong quá khứ, bóng đá Việt Nam từng gây tiếng vang khi góp mặt tại World Cup futsal nam (2016, 2021), U20 World Cup nam (2017) và World Cup nữ (2023). Tuy nhiên, việc một đội tuyển U17 vượt qua vòng loại châu Á để trực tiếp giành vé dự World Cup mang một ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nó cho thấy tính liên tục trong sự phát triển và khả năng cạnh tranh của các lứa cầu thủ trẻ ngay từ những nấc thang đầu tiên của sự nghiệp quốc tế.

Thầy trò Roland lần đầu vươn ra biển lớn.

HLV Cristiano Roland đã xây dựng một tập thể gắn kết, nơi kỷ luật chiến thuật được đặt lên hàng đầu nhưng vẫn giữ được sự ngẫu hứng và quyết liệt cần thiết. Thử thách tại FIFA U17 World Cup 2026 (diễn ra từ ngày 19/11 đến 13/12/2026) chắc chắn sẽ khốc liệt hơn gấp bội khi giải đấu mở rộng quy mô lên 48 đội. Tuy nhiên, với tinh thần không bỏ cuộc và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, lứa cầu thủ trẻ này đang mang theo hy vọng về một diện mạo mới của bóng đá Việt Nam trên sân chơi toàn cầu.

Việc trở thành "ngọn cờ đầu" của Đông Nam Á tại giải đấu tới không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm lớn lao. U17 Việt Nam sẽ mang theo hình ảnh của bóng đá khu vực để đối đầu với những học viện hàng đầu từ châu Âu và Nam Mỹ, mở ra cơ hội cọ xát vô giá cho những ngôi sao tương lai của bóng đá nước nhà.