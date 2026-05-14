U17 Việt Nam giành vé dự World Cup 2026: Bản lĩnh thép và dấu ấn Cristiano Roland Đánh bại U17 UAE với tỷ số 3-2 trong một trận cầu kịch tính, U17 Việt Nam chính thức góp mặt tại World Cup U17 2026, khẳng định vị thế mới của bóng đá trẻ Việt Nam trên đấu trường châu lục.

U17 Việt Nam vừa tạo nên cột mốc lịch sử khi chính thức giành vé tham dự Vòng chung kết U17 World Cup 2026 sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước đối thủ mạnh U17 UAE. Đây không chỉ là một kết quả chuyên môn đơn thuần, mà còn là lời khẳng định đanh thép về bản lĩnh, tư duy chiến thuật và sự trưởng thành vượt bậc của một thế hệ cầu thủ trẻ đầy triển vọng.

U17 Việt Nam thể hiện bản lĩnh vượt qua sức ép, giành vé đến World Cup U17.

Màn lội ngược dòng từ nghịch cảnh giây thứ 16

Trận đấu bắt đầu với một kịch bản không thể khó khăn hơn khi U17 Việt Nam để thủng lưới ngay ở giây thứ 16. Tuy nhiên, thay vì lúng túng hay chọn lối chơi co cụm, các học trò của huấn luyện viên Cristiano Roland đã thể hiện một tâm lý thi đấu cực kỳ vững vàng. Đội bóng áo đỏ bình tĩnh kiểm soát nhịp độ, kiên trì triển khai đấu pháp và áp đặt thế trận lên đối thủ bằng sức ép liên tục.

Đẳng cấp của lứa cầu thủ này được thể hiện rõ nét qua cách luân chuyển bóng nhuần nhuyễn và khai thác triệt để các tình huống cố định. Sự áp đảo về mặt thế trận của U17 Việt Nam được minh chứng qua một thống kê ấn tượng: đối thủ U17 UAE phải chờ đến phút thứ 74 mới có được quả phạt góc đầu tiên trong trận đấu.

Quả ngọt từ chiến lược đào tạo dài hạn

Thành công tại chiến dịch vòng loại World Cup lần này là kết quả của một chiến lược đầu tư bền bỉ trong gần hai thập kỷ. Sự vận hành hiệu quả của các trung tâm đào tạo trẻ hàng đầu như Hà Nội, PVF, Thể Công Viettel hay Học viện Hoàng Anh Gia Lai đã tạo nên một mạng lưới sàng lọc nhân tài bài bản, cung cấp những quân bài chất lượng cho đội tuyển quốc gia.

Bên cạnh đó, việc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thường xuyên tổ chức các chuyến tập huấn quốc tế đã giúp các cầu thủ sớm làm quen với cường độ thi đấu đỉnh cao. Những trải nghiệm trước các đối thủ từ Nhật Bản, Uzbekistan hay Ả Rập Xê Út đã tôi luyện nên một thế hệ cầu thủ không biết sợ hãi, sẵn sàng đối đầu với những cường quốc bóng đá Tây Á như U17 UAE.

Dấu ấn chiến lược của huấn luyện viên Cristiano Roland

Một nhân tố quyết định trong hành trình lịch sử này chính là huấn luyện viên Cristiano Roland. Với kinh nghiệm thi đấu lừng lẫy tại Benfica và sự am hiểu sâu sắc bóng đá Việt Nam, chiến lược gia người Brazil đã truyền tải triết lý "đá đơn giản và tin vào chính mình" cho các học trò.

U17 Việt Nam chiến thắng nhờ bản lĩnh và đứng dậy ngay sau thất bại.

Cristiano Roland không chỉ là một nhà chiến thuật giỏi mà còn là một chuyên gia tâm lý xuất sắc. Ông đã giúp các cầu thủ nhanh chóng gạt bỏ nỗi buồn sau thất bại trước Hàn Quốc để đứng dậy mạnh mẽ hơn. Cách ông xây dựng lối chơi uyển chuyển, tạo không gian cho các cá nhân phát huy tố chất đã biến U17 Việt Nam thành một tập thể gắn kết và khó bị đánh bại.

Việc góp mặt tại sân chơi World Cup đánh dấu một chương mới đầy huy hoàng. Đây không còn là câu chuyện về vận may, mà là thành quả xứng đáng của sự đầu tư đúng đắn và tư duy bóng đá tiến bộ, giúp thế giới có cái nhìn hoàn toàn khác về tiềm năng của bóng đá trẻ Việt Nam.