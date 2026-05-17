U17 Việt Nam giành vé dự World Cup 2026 dù thua U17 Australia tại tứ kết Thất bại 0-3 trước Australia không thể ngăn U17 Việt Nam đoạt vé dự World Cup 2026. Thầy trò HLV Cristiano Roland nhận lời khen từ truyền thông khu vực nhờ kỳ tích lịch sử.

Hành trình của U17 Việt Nam tại Vòng chung kết U17 châu Á diễn ra tại Saudi Arabia đã chính thức khép lại sau thất bại 0-3 trước U17 Australia ở vòng tứ kết. Tuy nhiên, trận thua này không làm giảm đi giá trị của cột mốc lịch sử: tấm vé chính thức tham dự U17 World Cup 2026.

U17 Việt Nam nhận được lời khen từ truyền thông Đông Nam Á dù thua U17 Australia. Ảnh: VFF

Kỳ tích World Cup và sự nể trọng từ khu vực

Dù dừng bước trước đối thủ mạnh, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn có thể ngẩng cao đầu rời giải khi đã hoàn thành mục tiêu tối thượng. Việc đoạt vé dự World Cup không chỉ là thành công về mặt chuyên môn mà còn giúp bóng đá trẻ Việt Nam khẳng định vị thế là đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt ở sân chơi thế giới năm 2026.

Thành tích này ngay lập tức nhận được sự tán dương từ truyền thông quốc tế. Trang Seasia Goal của Indonesia nhận định: "Đây vẫn là một chiến dịch vô cùng đáng tự hào khi U17 Việt Nam đã đoạt vé dự World Cup bất chấp việc phải dừng bước ở tứ kết". Trong khi đó, cộng đồng người hâm mộ khu vực cũng đánh giá cao tinh thần chiến đấu của các cầu thủ trẻ áo đỏ.

Phân tích chuyên môn và bài học từ trận thua Australia

Trong cuộc đối đầu với U17 Australia, sự chênh lệch về trình độ và thể chất đã bộc lộ rõ nét. Đối thủ chiếm ưu thế hoàn toàn trong 60 phút đầu tiên và duy trì áp lực liên tục lên hàng thủ Việt Nam. Tờ Ball Thai của Thái Lan nhấn mạnh rằng dù U17 Việt Nam đã nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ trong hiệp hai, nhưng bản lĩnh của Australia đã giúp họ khép lại trận đấu bằng bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 ở phút 75.

Thất bại này mang lại những bài học quý giá cho HLV Cristiano Roland và các học trò. Những điểm yếu về nền tảng thể lực, sự tập trung của hệ thống phòng ngự và khả năng tận dụng cơ hội là những vấn đề cần được cải thiện trước khi bước ra biển lớn.

Bệ phóng cho tương lai

Nhìn rộng hơn, việc lọt vào top những đội mạnh nhất châu lục và giành suất đi World Cup là thành quả của một lộ trình phát triển đúng đắn. Đây không phải là một bước lùi, mà là trải nghiệm cần thiết để thế hệ cầu thủ này trưởng thành hơn.

Sau chiến thắng này, U17 Australia sẽ tiến vào bán kết để đối đầu với U17 Trung Quốc. Đối với U17 Việt Nam, toàn đội sẽ bắt đầu quá trình chuẩn bị dài hơi để hướng tới kỳ World Cup U17 đầy hứa hẹn, nơi các cầu thủ trẻ có cơ hội cọ xát với những nền bóng đá hàng đầu thế giới.