U17 Việt Nam giành vé dự World Cup: Bước tiến lịch sử và triết lý của Cristiano Roland Vượt qua những thử thách khắc nghiệt tại giải U17 châu Á 2026, thầy trò HLV Cristiano Roland đã chính thức sở hữu tấm vé dự World Cup, khẳng định sự trưởng thành vượt bậc.

Chiến tích giành vé dự World Cup U17 không chỉ là một cột mốc lịch sử mà còn là lời khẳng định về sự tiến bộ của bóng đá trẻ Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland, thế hệ cầu thủ hiện tại đã cho thấy một lối chơi có tổ chức, giàu bản sắc và đủ khả năng cạnh tranh sòng phẳng với những đối thủ hàng đầu châu lục.

U17 Việt Nam hoàn thành mục tiêu lấy vé dự World Cup U17.

Hành trình khẳng định bản sắc

Dù thất bại 0-3 trước U17 Australia tại tứ kết để lại nhiều tiếc nuối, đặc biệt khi U17 Việt Nam từng thắng đối thủ này 2-1 tại giải Đông Nam Á trước đó, nhưng cái nhìn tổng thể về giải đấu vẫn rất tích cực. Tại vòng bảng, thầy trò HLV Roland đã lần lượt đánh bại U17 Yemen 1-0 và vượt qua U17 UAE 3-2 đầy kịch tính để hiên ngang tiến vào vòng loại trực tiếp.

Điểm sáng lớn nhất nằm ở cách vận hành chiến thuật. U17 Việt Nam hiện nay không còn dựa hoàn toàn vào phòng ngự phản công mà đã biết cách kiểm soát nhịp độ, linh hoạt giữa tấn công trung lộ và khai thác hành lang cánh. Sự tự tin của các cầu thủ trẻ khi đối đầu với các đại diện Tây Á như Yemen, UAE hay Jordan cho thấy tâm lý chiến đấu đã được cải thiện rõ rệt.

Dấu ấn chiến thuật của Cristiano Roland

Sau giai đoạn chuyển giao nhân sự trên băng ghế huấn luyện, sự xuất hiện của HLV Cristiano Roland đã mang đến luồng sinh khí mới. Ông không chỉ chú trọng vào kỹ thuật cá nhân mà còn xây dựng một hệ thống kỷ luật, nơi mỗi vị trí trên sân đều hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của mình. Quan trọng hơn, chiến lược gia này đã khơi dậy được niềm tin vào khả năng kiểm soát bóng của các học trò.

Theo chuyên gia Dương Vũ Lâm, ở lứa tuổi 17, thành tích tại một giải đấu chưa phải là đích đến cuối cùng. Điều cốt lõi là sự tích lũy kinh nghiệm và rèn luyện bản lĩnh để sẵn sàng cho các cấp độ cao hơn như U23 và đội tuyển quốc gia. Từ góc độ này, giải châu Á 2026 là một lớp học thực chiến vô giá.

Bóng đá trẻ Việt Nam đang đi đúng hướng.

Bài học cho sân chơi World Cup

World Cup U17 chắc chắn sẽ là một thử thách ở đẳng cấp hoàn toàn khác. Những lỗ hổng đã lộ diện trong trận thua U17 Hàn Quốc — khi đội bóng thủng lưới liên tiếp từ phút 84 — cho thấy vấn đề về thể lực và sự tập trung ở những thời điểm quyết định vẫn cần được khắc phục. Bên cạnh đó, việc duy trì điểm rơi phong độ sau khi đạt được mục tiêu ngắn hạn cũng là bài toán mà ban huấn luyện cần sớm tìm lời giải.

Để chuẩn bị cho chiến dịch thế giới, U17 Việt Nam cần những trận giao hữu với các đối thủ đa dạng về phong cách chơi. Việc mô phỏng các kịch bản đối đầu với những cường quốc bóng đá sẽ giúp cầu thủ giảm bớt sự bỡ ngỡ khi bước ra biển lớn. Hành trình phía trước còn dài, nhưng với nền tảng hiện có, giấc mơ World Cup đang trở thành bước đệm vững chắc cho tương lai của bóng đá Việt Nam.