U17 Việt Nam giành vé dự World Cup: Cổ động viên Thái Lan chỉ trích gay gắt FAT Chiến thắng kịch tính 3-2 trước U17 UAE đưa U17 Việt Nam lên ngôi nhất bảng C và giành suất dự U17 World Cup, tạo nên làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ dư luận Thái Lan về công tác đào tạo trẻ.

U17 Việt Nam vừa tạo nên cột mốc lịch sử khi đánh bại U17 UAE với tỷ số 3-2, qua đó chính thức giành ngôi nhất bảng C và đoạt tấm vé tham dự U17 World Cup. Thành tích ấn tượng này không chỉ khiến người hâm mộ trong nước phấn khích mà còn trở thành tâm điểm thảo luận tại Thái Lan, nơi cổ động viên đang bày tỏ sự bất mãn với chiến lược của Liên đoàn bóng đá nước nhà (FAT).

Dư luận Thái Lan nể phục tấm vé World Cup của U17 Việt Nam. Ảnh: AFC.

Bản lĩnh từ chiến thắng kịch tính trước U17 UAE

Chiến thắng trước đối thủ mạnh từ Tây Á được xem là minh chứng cho sự tiến bộ vượt bậc về mặt tâm lý và hệ thống chiến thuật của các cầu thủ trẻ. Dù phải chịu áp lực lớn, đội bóng áo đỏ vẫn duy trì lối chơi có tổ chức và tinh thần thi đấu kiên cường. Với kết quả này, Việt Nam trở thành đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á góp mặt tại sân chơi thế giới năm nay.

Làn sóng chỉ trích nhắm vào Liên đoàn bóng đá Thái Lan

Ngay sau khi U17 Việt Nam giành vé, cộng đồng người hâm mộ Thái Lan đã hướng mũi dùi về phía FAT. Nhiều ý kiến cho rằng Liên đoàn đã có những tính toán sai lầm trong việc chuẩn bị cho các lứa trẻ. Cụ thể, việc FAT cử đội hình dự bị tham dự giải U17 Đông Nam Á với lý do "giữ sức" bị xem là một quyết định phá hỏng lộ trình cọ xát, dẫn đến kết quả trắng tay ở cả đấu trường khu vực lẫn châu lục.

Trên các diễn đàn bóng đá lớn tại Thái Lan, nhiều cổ động viên thẳng thắn nhận định bóng đá trẻ nước họ đang có dấu hiệu đi lùi so với các đối thủ trong khu vực. Sự thất vọng càng lên cao khi đội nhà không thể thể hiện được bản sắc và tính hiệu quả như kỳ vọng.

Sự khác biệt về tư duy chiến thuật và đào tạo

Điều khiến khán giả Thái Lan ấn tượng nhất ở lứa U17 Việt Nam lần này là tư duy chơi bóng hiện đại. Thay vì lùi sâu phòng ngự co cụm khi có lợi thế dẫn bàn, các cầu thủ trẻ Việt Nam vẫn tự tin triển khai thế trận tấn công chủ động và duy trì tính kỷ luật cực cao trên sân.

Số liệu thống kê đáng chú ý:

Thành tích bảng C: U17 Việt Nam xếp vị trí thứ nhất.

U17 Việt Nam xếp vị trí thứ nhất. Kết quả trận then chốt: Thắng U17 UAE với tỷ số 3-2.

Thắng U17 UAE với tỷ số 3-2. Vị thế khu vực: Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á dự U17 World Cup.

Từ sự tương phản về mặt thành tích, dư luận Thái Lan kêu gọi FAT cần nghiêm túc học hỏi cách đào tạo và xây dựng lộ trình phát triển cầu thủ trẻ một cách bài bản hơn. Việc U17 Việt Nam giành vé dự World Cup không chỉ là thành công của một lứa cầu thủ, mà còn cho thấy hiệu quả của một chiến lược phát triển đúng đắn từ cấp cơ sở.