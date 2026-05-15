U17 Việt Nam giành vé dự World Cup: Khi sự bài bản đánh bại tư duy chắp vá Kỳ tích của thầy trò HLV Cristiano Roland tại giải châu Á không chỉ mang về tấm vé World Cup lịch sử mà còn phơi bày sự khủng hoảng trong hệ thống đào tạo trẻ của Thái Lan.

Bóng đá trẻ Đông Nam Á vừa chứng kiến một cơn địa chấn mang tên U17 Việt Nam. Vượt qua những rào cản về tâm lý và áp lực từ các đối thủ lớn, đoàn quân của HLV Cristiano Roland đã chính thức ghi tên mình vào VCK U17 World Cup 2026. Thành tích này không chỉ đơn thuần là một cột mốc thể thao, mà còn là lời khẳng định về hướng đi đúng đắn trong công tác đào tạo trẻ của Việt Nam, đồng thời tạo nên một làn sóng tự vấn mạnh mẽ ngay tại cường quốc bóng đá khu vực là Thái Lan.

U17 Việt Nam trở thành niềm tự hào của bóng đá trẻ Đông Nam Á. Ảnh: VFF

Sự tương phản nghiệt ngã tại đấu trường châu lục

Hành trình của U17 Việt Nam tại giải U17 châu Á 2026 là một câu chuyện về bản lĩnh và chiến thuật hợp lý. Nằm tại bảng C với những đối thủ đáng gờm, đội bóng áo đỏ đã thể hiện một bộ mặt đầy lỳ lợm. Dù để thua trước thế lực Hàn Quốc, các cầu thủ trẻ vẫn giữ được sự tập trung cao độ để giành chiến thắng thuyết phục trước Yemen và UAE. Với ngôi đầu bảng C, U17 Việt Nam không chỉ đi tiếp mà còn trực tiếp đoạt vé đến sân chơi thế giới.

Ngược lại, U17 Thái Lan lại mang đến một bộ mặt bạc nhược. Được kỳ vọng rất nhiều nhưng đội bóng xứ Chùa Vàng phải sớm dừng bước ngay từ vòng bảng với vỏn vẹn 1 điểm duy nhất. Sự đối lập này đã tạo nên một cú sốc lớn đối với dư luận Thái Lan. Trên fanpage thể thao nổi tiếng Khobsanam, cây viết Chicharitao đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác với bài bình luận đầy cay đắng: "Thái Lan bị loại không đau bằng thấy Việt Nam đi U17 World Cup".

Lỗ hổng trong hệ thống đào tạo của người Thái

Theo phân tích của giới chuyên môn Thái Lan, thất bại của họ không phải là ngẫu nhiên. Chicharitao thẳng thắn chỉ ra rằng bóng đá trẻ Thái Lan đang rơi vào tình trạng "chắp vá" và thiếu tính liên kết bền vững. Trong khi họ vẫn luôn tự hào với vị thế số 1 khu vực, thực tế cho thấy các cấp độ đội tuyển trẻ đang vận hành một cách rời rạc, không có một triết lý xuyên suốt từ cấp câu lạc bộ lên đến đội tuyển quốc gia.

Một minh chứng điển hình được đưa ra là việc bổ nhiệm nhân sự. Tại Thái Lan, không hiếm trường hợp HLV trưởng đội tuyển trẻ chỉ được bổ nhiệm sát ngày giải đấu diễn ra, dẫn đến việc thiếu thời gian xây dựng lối chơi và sự thấu hiểu giữa thầy và trò. Điều này hoàn toàn trái ngược với mô hình mà bóng đá Việt Nam đang theo đuổi: đầu tư dài hạn, tạo điều kiện cho các HLV như Cristiano Roland có đủ thời gian để nhào nặn đội hình theo một triết lý bóng đá hiện đại và kiên định.

Vị thế mới của bóng đá trẻ Việt Nam

Việc góp mặt tại U17 World Cup 2026 giúp Việt Nam chính thức trở thành quốc gia Đông Nam Á thứ hai, sau Indonesia, đạt được kỳ tích hiện diện ở cả hai đấu trường lớn nhất dành cho lứa tuổi trẻ là U17 và U20 World Cup. Đây là minh chứng cho sự phát triển có chiều sâu, thay vì chỉ dựa vào những lứa cầu thủ thiên tài xuất hiện ngẫu nhiên.

Nhìn lại lịch sử, bóng đá Thái Lan từng dự U17 World Cup vào thập niên 90, nhưng kể từ đó đến nay, họ vẫn chưa một lần chạm tay vào tấm vé tham dự U20 World Cup. Sự dậm chân tại chỗ của người Thái, đặt cạnh bước tiến thần tốc của Việt Nam, đã tạo nên một nỗi thất vọng ê chề cho người hâm mộ xứ Chùa Vàng.

Tiêu chí U17 Việt Nam U17 Thái Lan Kết quả vòng bảng châu Á Nhất bảng C (6 điểm) Bị loại (1 điểm) Vé dự World Cup trẻ Đã có U17 và U20 Chưa có U20 Phong cách huấn luyện Xuyên suốt, dài hạn Chắp vá theo giải đấu

Thành công của U17 Việt Nam gửi đi một thông điệp rõ ràng: Để vươn tầm thế giới, bóng đá không thể chỉ dựa vào ánh hào quang trong quá khứ hay những tuyên bố suông về vị thế số 1. Đó phải là thành quả của một quá trình đầu tư bài bản, khoa học và một quyết tâm sắt đá để vượt qua lũy tre làng, tiến ra biển lớn.