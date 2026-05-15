U17 Việt Nam giành vé dự World Cup oai hùng và biến động ghế nóng tại Becamex TP.HCM Thầy trò HLV Cristiano Roland lập kỳ tích lịch sử khi đưa U17 Việt Nam lần đầu đến World Cup, trong khi Becamex TP.HCM khẩn cấp thay tướng để trụ hạng V-League.

Bóng đá Việt Nam vừa trải qua những giờ phút đầy biến động và cảm xúc với dấu ấn lịch sử của lứa cầu thủ trẻ. Trong khi đội tuyển U17 khiến châu lục nể phục bằng tấm vé dự World Cup, thì tại đấu trường quốc nội, Becamex TP.HCM đã phải thực hiện thay đổi nhân sự cấp bách trên băng ghế huấn luyện để tìm cửa trụ hạng khi mùa giải chỉ còn 4 vòng đấu.

Kỳ tích U17 Việt Nam: Bước ra biển lớn World Cup 2026

Chiến thắng kịch tính 3-2 trước U17 UAE đã ghi tên bóng đá Việt Nam vào lịch sử khi lần đầu tiên giành quyền tham dự VCK FIFA U17 World Cup. Sau màn lội ngược dòng đầy cảm xúc, thầy trò HLV Cristiano Roland không chỉ nhận được lời khen ngợi từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) mà còn thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế. Trang chủ FIFA World Cup thậm chí đã đăng tải lời chúc mừng bằng tiếng Việt: “Xin chào U-17 World Cup” và "Tiến ra biển lớn".

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn bày tỏ sự tự hào về bản lĩnh của các cầu thủ trẻ: "Hôm nay toàn đội đã thi đấu quá bản lĩnh, tốt hơn hẳn so với trận gặp Hàn Quốc trước đó. Ở trận đấu trước, tâm lý sợ thủng lưới khiến toàn đội mất tập trung, nhưng lần này mọi thứ đã khác". Thành tích này là minh chứng cho sự tiến bộ đồng đều của các cấp độ đội tuyển Việt Nam thời gian qua.

Thử thách Australia và kế hoạch dài hơi của VFF

Dù đã có vé dự World Cup, hành trình của U17 Việt Nam tại giải châu Á vẫn tiếp tục với trận tứ kết gặp U17 Australia. Đối thủ xứ chuột túi sở hữu dàn cầu thủ chất lượng từ châu Âu, nhưng giới chuyên môn vẫn tin tưởng vào khả năng gây bất ngờ của các cầu thủ Việt Nam. Chuyên gia Dương Vũ Lâm nhận định: "Với khí thế đang lên và lối chơi kỹ thuật ấn tượng, thầy trò ông Cristiano Roland hoàn toàn nắm lợi thế để một lần nữa đánh bại Australia".

Để duy trì đà phát triển, VFF đã tiết lộ kế hoạch tổ chức giải U16 theo mô hình league. Mô hình này được kỳ vọng sẽ tạo môi trường cọ xát thường xuyên, giúp cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm thực chiến sớm hơn.

VFF chuẩn bị kế hoạch cho U17 Việt Nam.

Biến động tại V-League: Becamex TP.HCM thay tướng để trụ hạng

Bên cạnh niềm vui của lứa trẻ, không khí tại V-League đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Becamex TP.HCM đã chính thức bổ nhiệm ông Hứa Hiền Vinh thay thế huấn luyện viên Ueno Nobuhiro. Đây là quyết định mang tính sống còn khi đội bóng đang rơi vào tình thế "ngàn cân treo sợi tóc" trong cuộc đua trụ hạng.

Việc thay đổi nhân sự ngay trước 4 vòng đấu cuối cùng cho thấy quyết tâm cứu vãn mùa giải của ban lãnh đạo đội bóng. Ông Hứa Hiền Vinh được kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới và giải quyết những bế tắc trong lối chơi để giúp đội bóng ở lại với sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Ông Hứa Hiền Vinh lên nắm quyền tại Becamex TP.HCM.

Nhìn chung, bóng đá Việt Nam đang ở giai đoạn chuyển giao quan trọng. Sự thăng hoa của các lứa trẻ như U17 mang lại hy vọng về một tương lai bền vững, trong khi những biến động tại V-League cho thấy sự khốc liệt và tính cạnh tranh cao của môi trường bóng đá chuyên nghiệp.