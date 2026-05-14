U17 Việt Nam giành vé dự World Cup sau chiến thắng kịch tính trước U17 UAE Vượt qua nghịch cảnh sau bàn thua sớm, thầy trò HLV Cristiano Roland nhận cơn mưa lời khen từ AFC và người hâm mộ Đông Nam Á với suất tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

U17 Việt Nam vừa tạo nên một trong những cột mốc đáng nhớ nhất của bóng đá trẻ nước nhà khi chính thức giành vé tham dự U17 World Cup. Chiến thắng 3-2 trước U17 UAE tại vòng bảng giải U17 châu Á 2026 không chỉ mang về thành tích lịch sử mà còn khẳng định bản lĩnh của thế hệ cầu thủ mới dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland.

U17 Việt Nam xuất sắc vượt qua U17 UAE.

Bản lĩnh vượt khó sau bàn thua ở giây thứ 16

Trận đấu bắt đầu với một kịch bản ít ai ngờ tới khi U17 Việt Nam bị thủng lưới ngay từ giây thứ 16. Tuy nhiên, thay vì đánh mất tinh thần, các cầu thủ trẻ áo đỏ đã cho thấy sự điềm tĩnh lạ thường. Thay vì co cụm phòng ngự, đội bóng của HLV Cristiano Roland đã đẩy cao đội hình, áp đặt lối chơi và liên tục tạo ra các tình huống hãm thành nguy hiểm.

Sự lì lợm giúp U17 Việt Nam ngược dòng dẫn lại 2-1. Ngay cả khi đối thủ tìm được bàn gỡ hòa 2-2, tinh thần chiến đấu của các cầu thủ không hề suy giảm. Cách tiếp cận trận đấu đầy chủ động đã giúp đội bóng ghi bàn ấn định tỷ số 3-2, khép lại một màn trình diễn mà giới chuyên môn đánh giá là "ngoan cường và thực dụng đúng lúc".

Cơn mưa lời khen từ giới mộ điệu khu vực

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã dùng từ “ngoạn mục” để ca ngợi màn trình diễn của U17 Việt Nam. Trên các diễn đàn bóng đá khu vực, người hâm mộ Indonesia và Thái Lan liên tục gửi lời chúc mừng, gọi U17 Việt Nam là “vua Đông Nam Á” nhờ tính ổn định của hệ thống đào tạo trẻ trong những năm qua.

Nhiều ý kiến phân tích cho rằng bàn thua sớm vô tình đã giải phóng tâm lý cho các cầu thủ, buộc họ phải chơi đúng với bản sắc tấn công thay vì lùi sâu bảo vệ tỷ số. Chính sự chuyển dịch trạng thái linh hoạt và tâm lý vững vàng đã giúp U17 Việt Nam đứng vững trước áp lực từ đại diện Tây Á.

Sức mạnh từ triết lý tấn công chủ động

Thành công này không phải là ngẫu nhiên mà là kết quả của một quá trình tiến bộ đồng đều ở nhiều cấp độ bóng đá Việt Nam. Từ Đội tuyển quốc gia đến các lứa trẻ, tư duy chơi bóng hiện đại đang dần được định hình rõ nét hơn. Chiến thắng trước UAE là minh chứng cho thấy các cầu thủ trẻ Việt Nam hoàn toàn có khả năng cạnh tranh sòng phẳng với những nền bóng đá hàng đầu châu lục nếu duy trì được tinh thần và bản lĩnh.

Với việc giành ngôi nhất bảng và tấm vé dự U17 World Cup, U17 Việt Nam đang hướng tới trận tứ kết gặp U17 Australia. Đây được kỳ vọng sẽ là thử thách tiếp theo để thầy trò HLV Cristiano Roland tiếp tục chứng minh sự trưởng thành và khao khát vươn tầm thế giới.