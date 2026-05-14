U17 Việt Nam giành vé lịch sử dự World Cup: FIFA gửi lời chào bằng tiếng Việt Thầy trò HLV Cristiano Roland lần đầu dự U17 World Cup sau chiến thắng 3-2 trước UAE, nhận lời chúc "Tiến ra biển lớn" bằng tiếng Việt đầy ấn tượng từ FIFA.

Đội tuyển U17 Việt Nam vừa xác lập cột mốc vĩ đại cho bóng đá nước nhà khi chính thức giành quyền tham dự Vòng chung kết U17 World Cup 2026. Ngay sau kỳ tích này, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã gây bất ngờ với thông điệp chúc mừng bằng tiếng Việt gửi đến thầy trò HLV Cristiano Roland.

Chiến thắng kịch tính và tấm vé lịch sử tại Saudi Arabia

Trong trận đấu quyết định diễn ra tại Saudi Arabia rạng sáng 14/5, U17 Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh kiên cường trước đối thủ mạnh U17 UAE. Trận đấu khép lại với tỷ số sát sao 3-2 nghiêng về đội bóng áo đỏ, giúp Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng C với 6 điểm tuyệt đối. Kết quả này không chỉ khẳng định vị thế của lứa cầu thủ trẻ mà còn trực tiếp mở ra cánh cửa tiến thẳng tới đấu trường thế giới.

FIFA gửi lời chúc mừng đến ĐT U17 Việt Nam. Ảnh: FIFA World Cup

Lời chào 'Tiến ra biển lớn' từ FIFA

Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, trang chủ FIFA World Cup đã lập tức đăng tải hình ảnh ăn mừng của các cầu thủ trẻ Việt Nam. Đáng chú ý, cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới đã sử dụng tiếng Việt để viết dòng trạng thái: “Xin chào U-17 World Cup” và “Tiến ra biển lớn”. Hành động này ngay lập tức tạo nên một làn sóng tự hào trên mạng xã hội, thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác từ người hâm mộ quốc tế.

Việc FIFA sử dụng ngôn ngữ bản địa cho thấy sự đánh giá cao đối với bước tiến vượt bậc của bóng đá Việt Nam. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một cấp độ đội tuyển trẻ của Việt Nam nhận được sự quan tâm và chào đón đặc biệt như vậy từ trang chủ World Cup trước thềm một giải đấu lớn.

Bức tranh toàn cảnh U17 World Cup 2026

Giải đấu U17 World Cup 2026 sẽ được tổ chức tại Qatar từ ngày 19/11 đến 13/12. Kể từ năm ngoái, FIFA đã chính thức chuyển đổi giải đấu này thành sự kiện thường niên với quy mô mở rộng lên 48 đội bóng. Sự thay đổi này nhằm thúc đẩy cơ hội cọ xát và phát triển tài năng trẻ trên phạm vi toàn cầu.

Tính đến thời điểm hiện tại, 38/48 đại diện đã chính thức lộ diện. Khu vực châu Á đóng góp 9 suất bao gồm: Việt Nam, chủ nhà Qatar, Saudi Arabia, Tajikistan, Australia, Uzbekistan, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Đáng chú ý, U17 Việt Nam vinh dự là một trong 5 tân binh lần đầu tiên được hít thở bầu không khí World Cup, bên cạnh các đại diện Hy Lạp, Romania, Serbia và Montenegro.

Khu vực Số suất đã xác định Đại diện tiêu biểu Châu Á 9 Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Qatar Châu Âu 11 Hy Lạp, Romania, Serbia, Montenegro Nam Mỹ 7 Đang cập nhật CONCACAF 8 Đang cập nhật

Với 10 tấm vé cuối cùng của châu Phi sẽ được định đoạt vào ngày 20/5 tới, danh sách 48 đội tuyển tham chiến tại Qatar sẽ chính thức hoàn thiện. Việc góp mặt tại sân chơi này là cơ hội vàng để thế hệ của những tài năng trẻ Việt Nam được thử lửa với những nền bóng đá hàng đầu thế giới như châu Âu và Nam Mỹ.