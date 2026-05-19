U17 Việt Nam giành vé World Cup và Công Phượng lập siêu phẩm giúp Đồng Nai thăng hạng Bóng đá Việt Nam đón nhận tin vui lớn khi U17 Việt Nam chính thức giành vé dự World Cup 2026. Cùng lúc, Công Phượng tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Trường Tươi Đồng Nai.

Bóng đá Việt Nam vừa trải qua một ngày thi đấu đầy cảm xúc với tâm điểm là chiến tích lịch sử của lứa cầu thủ trẻ. Tấm vé dự World Cup U17 không chỉ là phần thưởng cho những nỗ lực bền bỉ mà còn tạo nên một làn sóng thảo luận mạnh mẽ trong khu vực Đông Nam Á.

Kỳ tích U17 Việt Nam: Khi bài học quá khứ hóa thành tấm vé World Cup

Dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland, U17 Việt Nam đã chính thức ghi tên mình vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh dành cho lứa tuổi U17. Nhà cầm quân người Brazil chia sẻ rằng chính những thất bại đau đớn trong năm 2025 đã trở thành chất xúc tác quan trọng, giúp các học trò của ông trưởng thành vượt bậc về mặt bản lĩnh và tư duy chiến thuật.

U17 Việt Nam xuất sắc lấy vé dự World Cup.

Chiến tích này ngay lập tức trở thành chủ đề nóng trên các diễn đàn thể thao tại Thái Lan. Trên cộng đồng Pantip, nhiều người hâm mộ bóng đá xứ Chùa Vàng đã bày tỏ sự ngưỡng mộ, đồng thời kêu gọi Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) cần nhìn nhận thực tế và học hỏi cách chuẩn bị nghiêm túc, khoa học từ bóng đá Việt Nam thay vì duy trì tư duy tự mãn.

Tương lai của HLV Cristiano Roland sau chiến tích lịch sử

Dù vừa lập công lớn, HLV Cristiano Roland vẫn tỏ ra khá thận trọng khi nói về tương lai. Ông cho biết sẽ trở lại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội để tiếp tục công việc với lứa U19, đồng thời bỏ ngỏ khả năng trực tiếp dẫn dắt U17 Việt Nam tại Qatar vào tháng 11 tới. Ông nhấn mạnh, sân chơi thế giới đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn rất nhiều nếu toàn đội muốn để lại dấu ấn.

Công Phượng và tham vọng thăng hạng của Trường Tươi Đồng Nai

Ở cấp độ CLB, Nguyễn Công Phượng đã có màn tái xuất không thể ấn tượng hơn sau thời gian điều trị chấn thương. Tiền đạo này đã lập một siêu phẩm đá phạt đẳng cấp trong trận gặp Đại học Văn Hiến, góp công lớn vào hành trình thăng hạng của Trường Tươi Đồng Nai.

Công Phượng ở gần với ngày thăng hạng V.League.

Dưới sự chỉ đạo của HLV Nguyễn Việt Thắng cùng dàn ngôi sao kỳ cựu như Xuân Trường, Minh Vương và Hữu Tuấn, đội bóng đang thể hiện phong độ hủy diệt. Với sức mạnh hiện tại, tấm vé lên chơi tại V-League mùa tới đang nằm chắc trong tay đội bóng này.

V-League 2025/26: Ngày lên ngôi của CAHN và lời chia tay tại Hải Phòng

Ban tổ chức V-League đã xác nhận CAHN sẽ chính thức nâng cao chiếc cúp vô địch mùa giải 2025/26 vào ngày 31/5 tới trên sân nhà. Thầy trò HLV Mano Polking đã thể hiện sự thống trị tuyệt đối khi đăng quang sớm 3 vòng đấu. Mục tiêu hiện tại của đội bóng ngành công an là phá vỡ kỷ lục 64 điểm mà Hà Nội FC từng thiết lập năm 2018.

Trong một diễn biến khác, câu lạc bộ Hải Phòng đã tổ chức buổi tiệc chia tay đầy xúc động với HLV Chu Đình Nghiêm. Sau 5 năm gắn bó với nhiều dấu ấn chuyên môn đậm nét, đặc biệt là ngôi Á quân mùa giải 2022, chiến lược gia gốc Thanh Hóa sẽ rời ghế nóng để chuyển sang vai trò Giám đốc kỹ thuật trước khi chính thức khép lại hành trình tại đội bóng đất Cảng.

Tin buồn từ tuyển Thái Lan: Supachok Sarachat lỡ hẹn ASEAN Cup

Thông tin không vui đến với người hâm mộ Thái Lan khi ngôi sao Supachok Sarachat gần như chắc chắn vắng mặt tại ASEAN Cup 2026. Chấn thương dây chằng giữa đầu gối khiến cầu thủ thuộc biên chế Sapporo cần ít nhất 3 tháng để hồi phục hoàn toàn. Đây được xem là tổn thất lớn cho tham vọng bảo vệ ngôi vương của bầy "Voi chiến" trong bối cảnh các đối thủ trong khu vực đang trỗi dậy mạnh mẽ.