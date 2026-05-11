U17 Việt Nam gục ngã đầy cay đắng sau 10 phút 'thảm họa' trước U17 Hàn Quốc Dẫn trước đến tận phút 83 nhưng sự sụp đổ khó tin ở cuối trận khiến thầy trò HLV Cristiano Roland nhận thất bại 1-4, đẩy đội nhà vào thế khó tại VCK U17 châu Á 2026.

U17 Việt Nam vừa trải qua một trong những kịch bản nghiệt ngã nhất tại vòng chung kết U17 châu Á 2026. Dù đã đứng vững trước sức ép của đội bóng hàng đầu châu lục và nắm lợi thế dẫn bàn đến tận những phút cuối, sự thiếu tập trung trong tích tắc đã khiến đoàn quân áo đỏ phải trả giá đắt bằng trận thua ngược 1-4 trước U17 Hàn Quốc.

Sỹ Bách và khoảnh khắc bùng nổ của U17 Việt Nam

Bước vào lượt trận thứ hai bảng C với tâm thế hưng phấn sau chiến thắng ngày ra quân, các học trò của HLV Cristiano Roland đã nhập cuộc đầy bản lĩnh. Đối diện với một U17 Hàn Quốc vượt trội về thể hình và khả năng pressing, hệ thống phòng ngự của U17 Việt Nam đã vận hành cực kỳ trơn tru, phong tỏa mọi nỗ lực đánh biên lẫn trung lộ của đối thủ.

Sự kiên nhẫn của đại diện Đông Nam Á đã được đền đáp ở phút thứ 32. Trong một tình huống phản công sắc lẹm, Sỹ Bách có pha xử lý táo bạo khi xộc thẳng vào vòng cấm địa trước khi tung cú dứt điểm quyết đoán đánh bại thủ môn Hàn Quốc. Bàn thắng mở tỷ số không chỉ mang lại lợi thế về điểm số mà còn củng cố niềm tin vào lối chơi phòng ngự phản công mà ông Roland đang xây dựng.

Màn sụp đổ dây chuyền trong 10 phút cuối

Bước sang hiệp hai, kịch bản về một chiến thắng lịch sử hoặc ít nhất là một trận hòa quý giá đã ở rất gần khi U17 Việt Nam duy trì được sự tập trung cao độ đến phút 80. Tuy nhiên, rào cản về thể lực và tâm lý bắt đầu lộ rõ khi trận đấu trôi về những phút cuối. Chỉ trong vòng hơn 10 phút, hàng thủ vốn kiên cố của đội áo đỏ đã hoàn toàn vỡ vụn trước sức ép nghẹt thở từ phía xứ kim chi.

Phút 83, An Sun-hyun khởi đầu cho màn lội ngược dòng của Hàn Quốc với bàn gỡ hòa. Như một quân bài domino bị đổ, hệ thống phòng ngự của Việt Nam mất liên kết hoàn toàn, dẫn đến 3 bàn thua liên tiếp ở các phút 86, 88 và 90+4. Ian Nam, An Joo-wan và Kim Ji-woo là những người đã tận dụng tối đa những sai lầm cá nhân của các hậu vệ áo đỏ để ấn định chiến thắng 4-1 cho Hàn Quốc.

Thống kê trận đấu và cục diện bảng C

Trận thua này khiến U17 Việt Nam đánh mất cơ hội sớm giành vé đi tiếp. Thầy trò HLV Roland hiện buộc phải dồn toàn lực cho trận đấu cuối cùng gặp U17 UAE để nuôi hy vọng lọt vào tứ kết và quan trọng hơn là cạnh tranh tấm vé tham dự U17 World Cup 2026.

Thông số U17 Việt Nam U17 Hàn Quốc Tỷ số 1 4 Cầu thủ ghi bàn Sỹ Bách (32') An Sun-hyun (83'), Ian Nam (86'), An Joo-wan (88'), Kim Ji-woo (90+4') Kết quả chung cuộc Thua Thắng

Dù thất bại, màn trình diễn trong 80 phút đầu tiên của U17 Việt Nam vẫn để lại nhiều điểm sáng về mặt chiến thuật. Vấn đề lớn nhất cần được ban huấn luyện khắc phục ngay lập tức là khả năng duy trì cường độ và sự tập trung trong những thời điểm then chốt của trận đấu.