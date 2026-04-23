U17 Việt Nam hạ Australia: Khi tinh thần dân tộc hội tụ trong một cái tên Chiến thắng ngược dòng 2-1 kịch tính đưa U17 Việt Nam vào chung kết giải vô địch U17 Đông Nam Á, đồng thời gây sốt truyền thông quốc tế bởi một cái tên đặc biệt trong đội hình.

Tối 22/4, U17 Việt Nam đã tạo nên một cơn địa chấn tại vòng bán kết giải vô địch U17 Đông Nam Á khi đánh bại đối thủ được đánh giá cao hơn là U17 Australia với tỷ số 2-1. Trận đấu không chỉ là màn phô diễn về mặt chuyên môn mà còn mang đậm dấu ấn về tinh thần và bản lĩnh của các cầu thủ trẻ.

U17 Việt Nam đánh bại U17 Australia để tiến vào trận chung kết. Ảnh: VFF

Bản lĩnh ngược dòng và dấu ấn chiến thuật

Mặc dù bị đối thủ vươn lên dẫn trước từ sớm, đoàn quân áo đỏ không hề nao núng. Sức ép liên tục được duy trì đã khiến hệ thống phòng ngự của U17 Australia bộc lộ nhiều kẽ hở. Sau tình huống bị từ chối quả phạt đền ở phút 38, U17 Việt Nam đã tìm được bàn gỡ hòa đầy quan trọng vào cuối hiệp một.

Mạnh Cường là người thắp lại hy vọng bằng pha đánh đầu bồi chuẩn xác, sau khi Đại Nhân thực hiện không thành công quả đá phạt đền. Bước sang hiệp hai, sự sắc nét trong các pha dàn xếp tiếp tục được cụ thể hóa. Nguyễn Lực đã ấn định chiến thắng 2-1 bằng một pha dứt điểm đẳng cấp từ tình huống cố định, phản ánh đúng cục diện lấn lướt của đại diện bóng đá trẻ Việt Nam.

Truyền thông quốc tế ngỡ ngàng trước tinh thần Việt Nam

Chứng kiến màn lội ngược dòng ấn tượng này, tờ CNN Indonesia đã dành nhiều lời khen ngợi cho thầy trò huấn luyện viên U17 Việt Nam. Tờ báo này nhận định các cầu thủ trẻ Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh vững vàng, không hề lung lay ý chí dù phải đối mặt với sức ép dẫn bàn từ đối thủ sừng sỏ nhất giải đấu.

Trong khi đó, tờ Super Ball gọi đây là một trận "chung kết sớm" và tin rằng cơ hội lên ngôi vô địch đang rộng mở cho U17 Việt Nam. Đối thủ trong trận chung kết diễn ra vào lúc 19h30 ngày 24/4 là U17 Malaysia – đội bóng từng để thua đậm 0-4 trước chính Việt Nam tại vòng bảng.

Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam: Cái tên gây bão mạng xã hội

Đáng chú ý nhất, trang Seasia Goal đã chỉ ra một chi tiết đặc biệt khiến người hâm mộ khu vực phải trầm trồ. Đó chính là sự xuất hiện của cầu thủ mang tên Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam trong đội hình thi đấu. Trang này nhấn mạnh: "Tinh thần dân tộc ở một đẳng cấp khác. Một cái tên đã nói lên tất cả".

Sự trùng hợp thú vị giữa tên gọi của cầu thủ trẻ và tên quốc gia không chỉ tạo nên sức hút truyền thông mà còn được coi là biểu tượng cho khát vọng và tinh thần thi đấu quả cảm của thế hệ cầu thủ mới. Cuối trận đấu, sự bế tắc của U17 Australia được thể hiện rõ nét qua tấm thẻ đỏ của Savic, khép lại hy vọng lật ngược thế cờ của đội bóng xứ chuột túi.