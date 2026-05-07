U17 Việt Nam hạ U17 Yemen 1-0 vươn lên dẫn đầu bảng C VCK U17 châu Á 2026 Bàn thắng duy nhất của Quang Hưng ở phút 77 giúp U17 Việt Nam đánh bại đối thủ Yemen, chính thức vươn lên dẫn đầu bảng C sau khi U17 UAE hòa U17 Hàn Quốc.

U17 Việt Nam đã có khởi đầu đầy ấn tượng tại Vòng chung kết (VCK) U17 châu Á 2026 diễn ra tại Saudi Arabia. Bàn thắng quyết định của Quang Hưng ở hiệp hai không chỉ mang về 3 điểm quý giá trước đối thủ U17 Yemen mà còn đưa thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland lên vị trí dẫn đầu bảng C.

U17 Việt Nam giành chiến thắng quan trọng trước U17 Yemen.

Chiến thuật hợp lý của huấn luyện viên Cristiano Roland

Bước vào trận đấu với tư thế là nhà vô địch U17 Đông Nam Á, U17 Việt Nam đối mặt với thử thách lớn từ U17 Yemen – đội bóng sở hữu nền tảng thể lực dồi dào và kỹ thuật cá nhân ấn tượng. Trong suốt hiệp một, hai đội tạo ra thế trận giằng co quyết liệt nhưng không có bàn thắng nào được ghi.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở hiệp hai khi ban huấn luyện U17 Việt Nam chủ động điều chỉnh lối chơi. Việc tăng cường các đường chuyền dài nhằm bào mòn thể lực của đối phương đã phát huy tác dụng rõ rệt trong khoảng thời gian cuối trận, giúp các cầu thủ áo đỏ chiếm lĩnh không gian tốt hơn.

Khoảnh khắc quyết định ở phút 77

Phút 77, từ một pha luân chuyển bóng tinh tế của Nguyễn Lực, Quang Hưng thực hiện cú bứt tốc mạnh mẽ xé toang hàng phòng ngự Yemen. Tiền đạo này dứt điểm quyết đoán để ấn định chiến thắng sát nút 1-0 cho Việt Nam.

Cục diện bảng C trở nên thuận lợi hơn cho đại diện Đông Nam Á khi ở trận đấu cùng giờ, U17 UAE và U17 Hàn Quốc cầm chân nhau với tỷ số hòa 1-1. Với kết quả này, U17 Việt Nam hiện dẫn đầu bảng đấu một cách thuyết phục.

Cộng đồng khu vực đánh giá cao bản lĩnh Việt Nam

Màn trình diễn quả cảm của các cầu thủ trẻ đã nhận được sự thán phục từ cổ động viên Đông Nam Á trên các diễn đàn bóng đá quốc tế. Tài khoản Bayu Sagitarius (Indonesia) nhận định U17 Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để giành vé tham dự World Cup U17 nếu tiếp tục giữ vững phong độ hiện tại.

Bên cạnh đó, nhiều khán giả từ Malaysia và Indonesia đánh giá cao tính kỷ luật và sự kiên cường của đội bóng dưới thời HLV Cristiano Roland. Chiến thắng này không chỉ mở toang cánh cửa đi tiếp mà còn khẳng định vị thế của bóng đá trẻ Việt Nam trên đấu trường châu lục.