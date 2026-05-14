U17 Việt Nam hạ UAE 3-2 để giành vé lịch sử dự FIFA U17 World Cup Thầy trò HLV Cristiano Roland lọt vào tứ kết U17 châu Á 2026 và chính thức có vé dự World Cup sau màn ngược dòng kịch tính trước U17 UAE tại Saudi Arabia.

Bóng đá Việt Nam vừa đánh dấu một cột mốc lịch sử khi đội tuyển U17 Việt Nam đánh bại U17 UAE với tỷ số 3-2 trong trận cầu đầy kịch tính. Chiến thắng này không chỉ đưa thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland vào tứ kết giải U17 châu Á 2026 mà còn chính thức giúp đội tuyển giành tấm vé tham dự FIFA U17 World Cup.

Bản lĩnh vượt khó và dấu ấn chiến thuật của HLV Roland

Trận đấu tại Saudi Arabia chứng kiến màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở. Dù sớm bị đối thủ dẫn trước, các cầu thủ trẻ Việt Nam vẫn duy trì được sự bình tĩnh và tính kỷ luật trong lối chơi. Bản lĩnh vượt khó đã giúp đội bóng lội ngược dòng ngoạn mục, xóa tan những nghi ngại về tâm lý thi đấu sau những sai số ở các lượt trận trước đó.

Chiến lược gia người Brazil, Cristiano Roland, không giấu nổi niềm tự hào về các học trò: “Đây là thành quả của cả một quá trình làm việc bền bỉ. Đối với các cầu thủ trẻ, mọi trận đấu đều là bài học và các em đang không ngừng tiến bộ”. Ông nhấn mạnh rằng sai lầm là một phần tất yếu của quá trình trưởng thành, quan trọng là tinh thần không bao giờ bỏ cuộc.

Thầy trò HLV Roland xứng đáng với những lời khen ngợi.

Sức mạnh từ sự đoàn kết và tầm nhìn World Cup

Theo HLV Roland, chìa khóa làm nên kỳ tích chính là sức mạnh tập thể. Ông luôn nhắc nhở các cầu thủ rằng sự đoàn kết và tình bạn trong đội mới là yếu tố quyết định để tạo nên một khối thống nhất, giúp đội chiến đấu không biết mệt mỏi trước những đối thủ mạnh khu vực.

Thành công này cũng khẳng định hiệu quả từ chiến lược đầu tư bài bản của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam dành cho lứa cầu thủ trẻ. Tấm vé dự World Cup được kỳ vọng sẽ là cú hích lớn, thu hút thêm sự quan tâm và đầu tư mạnh mẽ hơn nữa cho bóng đá nước nhà trong tương lai gần.

Thống kê và lịch thi đấu tiếp theo

Thành tích: Lọt vào tứ kết U17 châu Á 2026, giành vé dự FIFA U17 World Cup.

Lọt vào tứ kết U17 châu Á 2026, giành vé dự FIFA U17 World Cup. Trận đấu tới: Gặp U17 Úc tại vòng bán kết.

Gặp U17 Úc tại vòng bán kết. Thời gian: Ngày 17/05/2026.

Dù trận đấu kết thúc vào đêm muộn, sự ủng hộ của người hâm mộ tại quê nhà vẫn là nguồn động lực to lớn. “Chiến thắng này là món quà dành tặng những cổ động viên đã thức xuyên đêm để cổ vũ chúng tôi”, HLV Roland chia sẻ. Với tinh thần thép và sự tự tin hiện có, U17 Việt Nam đang sẵn sàng cho những thử thách lớn hơn tại đấu trường châu lục và thế giới.