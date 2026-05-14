U17 Việt Nam hạ UAE 3-2: Kỳ tích lần đầu giành vé dự World Cup Vượt qua những giây phút nghẹt thở tại bảng C, thầy trò HLV Cristiano Roland đã chính thức giành quyền tham dự VCK World Cup U17 năm 2026 sau chiến thắng oai hùng trước UAE.

Đội tuyển U17 Việt Nam vừa viết nên một chương mới cho lịch sử bóng đá nước nhà bằng màn lội ngược dòng đầy cảm xúc trước U17 UAE. Chiến thắng 3-2 trong trận đấu quyết định không chỉ giúp thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland tiến vào vòng tứ kết với ngôi nhất bảng C mà còn chính thức hiện thực hóa giấc mơ World Cup cho lứa cầu thủ trẻ vào năm 2026 tại Qatar.

Màn rượt đuổi tỷ số kịch tính trên sân cỏ

Trận đấu bắt đầu theo kịch bản không thể tồi tệ hơn đối với các cầu thủ áo đỏ. Khi khán giả trên sân còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi, ngay ở giây thứ 40, hệ thống phòng ngự của U17 Việt Nam đã bị xuyên thủng. Sultan Nasir tận dụng tình huống chọc khe tinh tế để ghi bàn mở tỷ số cho UAE. Tuy nhiên, thay vì sụp đổ trước áp lực kinh khủng, các học trò của ông Roland đã thể hiện một bản lĩnh đáng kinh ngạc.

Những phút sau đó chứng kiến sự nỗ lực không ngừng nghỉ của hàng tiền vệ Việt Nam trong việc kiểm soát thế trận. Phút thứ 41, thành quả đã đến khi Nguyễn Lực ghi bàn gỡ hòa 1-1 quan trọng, giúp toàn đội giải tỏa áp lực tâm lý ngay trước khi bước vào giờ nghỉ giải lao.

Bản lĩnh của HLV Cristiano Roland và sự bùng nổ trong hiệp hai

Bước sang hiệp hai, U17 Việt Nam chủ động dâng cao đội hình và liên tục tạo ra các tình huống hãm thành nguy hiểm. Phút 48, Minh Thủy đưa đội tuyển vượt lên dẫn trước 2-1 sau một pha dứt điểm quyết đoán. Tuy nhiên, đối thủ UAE cũng không dễ dàng bỏ cuộc khi Adam Mahrous san bằng tỷ số 2-2 ở phút 56, đẩy kịch tính trận đấu lên cao trào.

Trong thời khắc khó khăn nhất, sự tỏa sáng cá nhân đã lên tiếng. Phút 69, Mạnh Cường thực hiện pha lập công "quý như vàng", ấn định thắng lợi 3-2 cho đoàn quân áo đỏ. Khoảng thời gian còn lại, U17 Việt Nam đã chơi cực kỳ tập trung để bảo toàn thành quả, chính thức khép lại hành trình vòng bảng với vị thế dẫn đầu, xếp trên cả đối thủ mạnh là U17 Hàn Quốc.

Chủ tịch VFF chia vui cùng U17 Việt Nam.

Lời khẳng định từ lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam

Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã có những chia sẻ đầy xúc động về chiến tích oai hùng này. Ông khẳng định đây là minh chứng rõ nét nhất cho sự tiến bộ vượt bậc về mặt tâm lý và kỹ chiến thuật của các cầu thủ trẻ.

"Lần đầu tiên bóng đá Việt Nam tiến vào VCK World Cup U17. Kết quả thật oai hùng! Hôm nay các cầu thủ đã thi đấu quá bản lĩnh, tốt hơn hẳn so với trận gặp Hàn Quốc trước đó. Ở trận đấu trước, tâm lý sợ thủng lưới khiến toàn đội mất tập trung, nhưng lần này mọi thứ đã khác", ông Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh về sự chuyển mình của toàn đội.

Hướng tới trận tứ kết và tấm vé đi tiếp

Với ngôi nhất bảng C đầy thuyết phục, U17 Việt Nam sẽ đối đầu với U17 Australia – đội nhì bảng D – trong trận tứ kết diễn ra vào lúc 0h ngày 17/5. Trong lịch sử đối đầu gần đây, bóng đá trẻ Việt Nam đang có tâm lý thuận lợi khi từng vượt qua đối thủ này với tỷ số 2-1 tại bán kết giải vô địch Đông Nam Á.

Việc ghi tên mình vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lứa tuổi U17 tại Qatar không chỉ là thành công về mặt điểm số, mà còn khẳng định hướng đi đúng đắn của công tác đào tạo trẻ. Thầy trò HLV Cristiano Roland đang đứng trước cơ hội viết tiếp những trang sử mới tại vòng knock-out sắp tới.