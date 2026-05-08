U17 Việt Nam hạ Yemen 1-0: Đánh chiếm ngôi đầu bảng C và giấc mơ World Cup 2026 Đánh bại U17 Yemen nhờ bàn thắng quý giá của Đậu Quang Hưng, U17 Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng C Giải U17 châu Á, thắp sáng hy vọng cạnh tranh tấm vé dự World Cup.

Đội tuyển U17 Việt Nam đã tạo nên khởi đầu ấn tượng tại Giải U17 châu Á 2026 với chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U17 Yemen rạng sáng ngày 7/5. Kết quả này không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn đưa đoàn quân của huấn luyện viên Cristiano Roland tạm thời đánh chiếm ngôi đầu bảng C, trong bối cảnh các đối thủ cạnh tranh trực tiếp đều sảy chân.

U17 Việt Nam có được khởi đầu thuận lợi.

Dấu ấn chiến thuật của Cristiano Roland

Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Brazil, U17 Việt Nam đã trình diễn một bộ mặt hiện đại và chủ động. Thay vì lối chơi phòng ngự lùi sâu thường thấy khi đối đầu với các đại diện Tây Á có thể hình vượt trội, những "chiến binh Sao vàng" đã nhập cuộc tự tin, duy trì sự cân bằng giữa khả năng kiểm soát bóng và tổ chức phòng ngự từ xa.

Dù các cơ hội trong hiệp một chưa được cụ thể hóa do thiếu sự sắc bén ở khâu dứt điểm cuối cùng, cách đội bóng kiên nhẫn tìm kiếm khoảng trống đã phản ánh sự tiến bộ vượt bậc về tư duy chiến thuật. Sự lỳ lợm này chính là nền tảng để tạo nên bước ngoặt trong hiệp hai.

Khoảnh khắc tỏa sáng của Đậu Quang Hưng

Phút 77, Đậu Quang Hưng đã trở thành người hùng với pha lập công duy nhất, mang về chiến thắng mang tính lịch sử cho bóng đá trẻ Việt Nam. Đây là trận thắng đầu tiên của cấp độ U17 tại sân chơi châu lục kể từ năm 2016, một cột mốc quan trọng khẳng định sự đúng đắn trong định hướng đào tạo trẻ và cách tiếp cận trận đấu của ban huấn luyện.

HLV Roland cùng các học trò nuôi mộng dự World Cup.

Tuy nhiên, niềm vui thắng trận cũng đi kèm với những nỗi lo về nhân sự. Nền tảng thể chất vượt trội của cầu thủ Yemen đã khiến một số trụ cột như tiền đạo Lê Sỹ Bách và tiền vệ Nguyễn Minh Thủy bị quá tải, buộc phải rời sân sớm. Bên cạnh đó, sự chắc chắn của thủ môn Lý Xuân Hòa với 3 tình huống cứu thua xuất sắc là lời cảnh báo về những sơ hở nơi hàng thủ cần sớm được khắc phục.

Cơ hội rộng mở cho mục tiêu World Cup

Cục diện bảng C hiện đang nghiêng hẳn về phía thầy trò HLV Cristiano Roland. Ở trận đấu cùng giờ, ứng cử viên vô địch U17 Hàn Quốc bất ngờ bị U17 UAE cầm hòa 1-1 dù kiểm soát bóng tới 70%. Kết quả này giúp U17 Việt Nam độc chiếm ngôi đầu bảng sau lượt trận khai màn.

Thử thách tiếp theo của đội tuyển sẽ là cuộc chạm trán trực tiếp với U17 Hàn Quốc vào ngày 10/5. Đây được coi là trận đấu bản lề của giải đấu. Với lợi thế tâm lý và sự lỳ lợm đã thể hiện, mục tiêu tiến sâu vào tứ kết và tranh chấp tấm vé dự World Cup đang trở nên thực tế hơn bao giờ hết đối với bóng đá trẻ Việt Nam.