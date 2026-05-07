U17 Việt Nam hạ Yemen 1-0 vươn lên dẫn đầu bảng VCK U17 châu Á 2026 Chiến thắng tối thiểu trước Yemen cùng kết quả hòa giữa Hàn Quốc và UAE giúp thầy trò HLV Cristiano Roland chiếm ngôi đầu bảng và nhận mưa lời khen từ AFC.

Chiến thắng kịch tính 1-0 trước U17 Yemen trong trận ra quân rạng sáng 7-5 đã đưa U17 Việt Nam vươn lên vị trí số một bảng đấu tại VCK U17 châu Á 2026. Pha lập công duy nhất của Đậu Quang Hưng không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn giúp đội bóng áo đỏ tạo lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.

U17 Việt Nam có khởi đầu thành công tại VCK U17 châu Á 2026. Ảnh: VFF

Bước ngoặt từ khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân

Trận đấu diễn ra với thế trận giằng co khi cả hai đội đều nhập cuộc thận trọng. Tuy nhiên, sự khác biệt đã được tạo ra ở phút 77 nhờ một pha dàn xếp tấn công sắc nét. Từ đường chuyền dọn cỗ của Chu Ngọc Nguyễn Lực, tiền đạo Đậu Quang Hưng thực hiện cú bứt tốc mạnh mẽ trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Nhờ việc U17 Hàn Quốc và U17 UAE cầm hòa nhau ở trận đấu cùng giờ, đại diện Việt Nam chính thức vươn lên dẫn đầu bảng đấu. Kết quả này phản ánh đúng nỗ lực của các cầu thủ trẻ trong việc duy trì lối chơi tích cực và tinh thần thi đấu bền bỉ suốt 90 phút.

Sự công nhận từ giới chuyên môn châu lục

Màn trình diễn của thầy trò HLV Cristiano Roland đã nhận được sự đánh giá cao từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Trên trang chủ, AFC tường thuật chi tiết và nhấn mạnh vào khả năng kiểm soát bóng chủ động của U17 Việt Nam. Cơ quan này khẳng định chiến thắng là hoàn toàn xứng đáng với những gì đội bóng đã thể hiện.

Theo phân tích của AFC: "U17 Việt Nam thắng nhọc nhằn nhưng xứng đáng. Đậu Quang Hưng đã thể hiện sự bình tĩnh đáng kinh ngạc trước khi tung cú dứt điểm chất lượng mang về trọn vẹn 3 điểm cho đoàn quân của HLV Cristiano Roland". Lối chơi kỷ luật và nền tảng thể lực vượt trội chính là chìa khóa giúp đội bóng đứng vững trước sức ép từ đối thủ Tây Á.

Hiệu ứng tích cực từ người hâm mộ khu vực

Không chỉ gây ấn tượng với giới chuyên môn, nhà vô địch U17 Đông Nam Á còn khiến cộng đồng bóng đá khu vực nức lòng. Trên các diễn đàn như ASEAN Football, đông đảo cổ động viên từ Indonesia, Campuchia đã gửi lời chúc mừng đến U17 Việt Nam, coi đây là niềm tự hào chung của bóng đá khu vực.

Nhiều ý kiến tin tưởng rằng với phong độ hiện tại, U17 Việt Nam hoàn toàn có khả năng tiến sâu tại giải đấu năm nay và cạnh tranh suất tham dự World Cup trẻ. Sự ổn định trong hệ thống phòng ngự và khả năng tận dụng thời cơ tốt là những điểm sáng giúp người hâm mộ đặt kỳ vọng lớn vào lứa cầu thủ này.